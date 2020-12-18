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Ekonomi FLO'ya TSE'den "Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi"
Ekonomi

FLO'ya TSE'den "Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:19:34 -
FLO'ya TSE'den "Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi"

İSTANBUL (AA) - FLO Mağazacılık, "Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi"ni almaya hak kazandı.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye ve yakın coğrafyada 600'ü aşkın mağazayla hizmet veren FLO, pandemi sürecinin başından itibaren çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak için Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen tüm önlemleri aldı ve süreç ilerlerken önlemlere yenilerini eklemeyi sürdürdü.

Bu kapsamda, hijyenik bir ortamda güvenli bir alışveriş deneyimi yaşatmak için TSE'nin yayınladığı "Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"nu referans alan FLO Mağazacılık, mağazalarında gerçekleştirdiği hijyen önlemlerinin yeterliliğinin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi adına TSE'nin "Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı"na başvuru yaptı.

FLO'nun mağazalarına ziyarette bulunan TSE uzmanları tarafından gerçekleştirilen fiziki denetim ve evrak inceleme işlemleri sonucunda FLO Mağazacılık, "Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi"ni almaya hak kazandı.

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