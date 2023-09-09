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Spor Florin Nita, Gaziantep FK'da
Spor

Florin Nita, Gaziantep FK'da

Yeniakit Publisher
2023-09-09 17:55:00 -
Florin Nita, Gaziantep FK'da

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Sparta Prag forması giyen 36 yaşındaki kaleci Florin Nita'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, yeni Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gaziantep ekibi, son olarak Sparta Prag forması giyen Rumen kaleci Florin Nita'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Kariyerinde Chiajna, Steaua Bükreş ve Sparta Prag takımlarında forma giyen 36 yaşındaki futbolcu, 313 resmi müsabakanın 112'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

Transfer ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Sparta Prag forması giyen başarılı file bekçisi Florin Nita ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Florin Nita, Başkan Yardımcımız Güney Dağdeviren’in de katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Florin Nita’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

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