Flor eksikliği nasıl anlaşılır?

Flor vücutta hemen hemen her dokuda mevcuttur. Flor kemikle dişlerin oluşumu ve korunumu için son derece önemlidir. Öyle ki vücuttaki florun yüzde 96’sı kemik ve dişlerde bulunur. İnce bağırsak tarafından emilir, kan dolaşımına nakledilir ve daha sonra dişlerde ve kemiklerde muhafaza edilir. Ayrıca flor kalsiyumun biyoyararlılığını artırır ve ağızda bulun asitlere tampon görevinde bulunur. Böylece bakteriler tarafından üretilen bu asitler diş minelerine zarar veremezler.

Floru vücuda en çok su tüketmeyle alınır. Bu yüzden belediyeler veya bazı şirketler flüorürlü su üretilir. Bu aslında floru almanın çok da doğal olmayan bir yolu olduğu için çok başvurulmamalıdır. Yine de içerisinde 1 ppm’den az flor bulunan su diş çürüklerini azaltır.

Çocukların diş gelişimi çok önemli olduğu için eğer çocuğun içtiği suda flor bulunmuyorsa ağızdan alınan flor doktorlardan tarafından reçeteye yazılabilir. Vücuttaki flor eksikliği diş çürümesine, zayıf görme yetisine ve enfeksiyonlara karşı olan dayanıklılığın azalmasına neden olur.

Bu flor eksikliğini azaltmak için kuşkonmaz, avokado, Brüksel lahanası, lahana, havuç, kimyon tohumu, karnabahar, salatalık, hurma, hindiba, ardıç meyvesi, limon otu, meyan kökü, maydanoz, turp, pancar yaprağı, karahindiba, ayçiçeği çekirdeği, sarımsak, ıspanak, domates, yeşil yapraklı sebzeler, ceviz, badem, şalgam ve tüm deniz bitkileri tüketilebilir.

Flor eksikliği kadar flor zehirlenmesi de çok önemlidir. Fazla alınan flor dişlerde tebeşir beyazlığında rastgele dağıtılmış lekelere ve kemiklerde yoğunluk artmasına neden olabilir. Flor zehirlenmesi genelde 10 ppm’den fazla flor bulunan suların içilmesinden dolayı ortaya çıkar. Bu tür zehirlenmeyi anlamak için yapılan bir test olmadığı için flor alımında dikkatli olunması önerilir.

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