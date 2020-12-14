  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi FLO’dan yeni yıla özel hediyeler
Ekonomi

FLO’dan yeni yıla özel hediyeler

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:49:24 -
FLO’dan yeni yıla özel hediyeler

İSTANBUL (AA) - FLO, kadın, erkek ve çocuklar için hem yılbaşı kombinlerini tamamlayacak hem de sevdiklerine yeni yıl sürprizi yapmak isteyenlerin yüzünü güldürecek çok sayıda alternatif sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, yeni yıl heyecanına geniş bir koleksiyonla eşlik eden FLO, ayakkabıdan, aksesuar ve çantaya kadar çok sayıda seçenekle müşterilerinin karşısına çıkıyor.

Kadınlar için oluşturulan koleksiyonda yer alan deri ve rugan çantalarda kahve ve siyah tonlar dikkat çekerken, küçük detaylarla süslenmiş omuz, sırt ve el çantaları yılbaşı gecesine şıklık katacak. Topuklu, düz taban ve spor seçenekleriyle farklı renk ve tasarım içeren ayakkabılar yılbaşı gecesi kombinlerinin "star parçası" olacak şekilde sunuluyor. Çanta içinde ya da elde kullanılabilen farklı cüzdan modelleri de hem kullanmak isteyenlere hem de hediye arayanlara şık alternatifler sunacak.

Açıklamada, erkekler için düşünülen klasik koleksiyonun da dikkat çekici olduğu bildirildi. Kahve ve siyah renklerin ağırlıkta olduğu kemerler, botlar ve ayakkabılar trendleri yakından takip eden erkeklerin, yeni yıla şık girmesini sağlayacak.

FLO ayrıca rengarenk çanta ve ayakkabılarla çocukları da unutmadı. Kız çocukları için pembe, beyaz, mavi renklerin ağırlıkta olduğu kedi desenli çantalar, pırıltılı detaylarla göze çarparken, erkek çocukları ise konfor ve rahatlığı bir arada sunan spor ayakkabılar bekliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İranlı vekilden Tahran’ı sallayan sözler: Erdoğan yanlış adres
Dünya

İranlı vekilden Tahran’ı sallayan sözler: Erdoğan yanlış adres

İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen tepkinin yanlış olduğunu söyledi...
Altın için en iyi zaman ne zaman? Yıl sonu için beklediği seviyeyi de açıkladı
Ekonomi

Altın için en iyi zaman ne zaman? Yıl sonu için beklediği seviyeyi de açıkladı

Walsh Trading Yardımcı Direktörü Sean Lusk, Kitco News’e, tarihsel ticaret modellerine dayanarak, altın için en iyi zamanlardan birinin Aral..
İranlı vekil Ahmedi Biğeş'ten skandal Türkiye sözleri
Dünya

İranlı vekil Ahmedi Biğeş'ten skandal Türkiye sözleri

İran Meclisinin Genel kurulunda milletvekili Mahmud Ahmedi Biğeş, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili tepki çeken açıklamalara..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay