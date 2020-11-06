flo.com.tr'den indirim kampanyası

İSTANBUL (A) - Flo'nun internet adresi "flo.com.tr", 7-12 Kasım'da düzenleyeceği "Muhteşem Fırsat Günleri" kampanyasıyla yüzde 50’ye varan indirim fırsatları sunuyor.



Flo açıklamasına göre, kampanya kapsamında sneakerdan bota, çizmeden outdoor modellere kadar tüm kategorilerde farklı indirim oranları uygulanıyor.



Konforu ve rahatlığı ile dikkati çeken çeşitli ayakkabılar, tekstil ürünlerinden aksesuarlara uzanan geniş ürün gamı tüketicilerin beğenisine sunuluyor.



Her moda ve tarza uygun modeller bulunduran flo.com.tr, kampanya ile kadın, erkek ve çocuk için trend ürünleri öne çıkarırken, yüzde 50'ye varan indirimler de sunuyor.



