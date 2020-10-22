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Aktüel Flavanol zengini beslenmek kalp rahatsızlığını önleyebilir
Aktüel

Flavanol zengini beslenmek kalp rahatsızlığını önleyebilir

Yeniakit Publisher
2020-10-22 12:38:12 -
Flavanol zengini beslenmek kalp rahatsızlığını önleyebilir

ANKARA (AA) - İngiltere'de yapılan geniş çaplı araştırmayla, çay içmenin ve elma yemenin kalp rahatsızlığını önleyebileceği ortaya koyuldu.

Sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlanan çalışma çerçevesinde Norfolk'ta Avrupa Muhtemel Kanser Araştırması kapsamında 20 yılı aşkındır izlenen 25 bin 618 kişinin beslenme alışkanlıkları değerlendirildi.

Reading ve Cambridge üniversitelerinden uzmanlar dahil uluslararası bir ekibin yürüttüğü çalışmada, katılımcıların besinlerden ne kadar flavanol aldıkları hesap edildi.

Çalışmada, kakao, çay, kabuklu yemiş, dutsu meyveler ve elma gibi flavanol açısından zengin besinlerin, tansiyonun düşük seyretmesini sağlayarak kalp rahatsızlığını önleyebileceği gözlendi.

Ekibin lideri Reading Üniversitesi'nden Profesör Gunter Kuhnle, "Çalışmamızda, flavanol tüketimi ile düşük tansiyon arasında önemli ve anlamlı bir ilişki olduğunu görmekten memnun olduk. Bu çalışma, daha önce beslenmeyle ilgili yapılan araştırmaların bulgularını doğruluyor." değerlendirmesini yaptı.

Uzmanlar, flavanol alımının artırılmasının, kardiyovasküler rahatsızlıkların azalmasını sağlayabileceğine işaret etti.



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