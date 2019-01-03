Flash TV'nin yayını kesildi
1993 yılında yayın hayatına başlayan Flash TV'nin ekonomik sıkıntılar yüzünden Türksat'a ödemeyi yapamayınca yayını kesildi.03 Ocak 2019 Perşembe 14:27
Flash TV'nin yayını dün durdu. Son dönemde ekonomik zorluklar yaşadığı bilinen Flash TV'nin Türksat yayını dün kesildi.
Türksat'a ödemeyi yapamayınca yayını kesildi
Medyaradar'ın haberine göre; Ömer Ziya Göktuğ'un sahibi olduğu kanal dün ekonomik sıkıntılar yüzünden Türksat'a ödemeyi yapamayınca yayını kesildi.
Türkiye'nin ikinci özel televizyonu...
Paranın yatırılmasının ardından kanal bugün yeniden izleyicilerle buluştu. 1993 yılında yayın hayatına başlayan Flash TV, Türkiye'nin ikinci özel televizyonu olma özelliğini taşıyor.
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