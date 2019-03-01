Flash TV kapandı mı? Flash TV’nin yayını neden durdu?

Türkiye'nin ise ikinci özel televizyonu Flash TV izleyicileri merakla Flash TV’nin yayını neden durdu? Sorusunun cevabını arıyor. Yayın hayatına müzik ve eğlence programlarıyla devam eden Flash TV yönetimi son dakika olarak Flash TV’nin sesini kısma kararı aldı.

20 yıllık Bursa’daki binasının yıkım kararının ardından Flash TV, dramatik bir karar vererek yayınlarını durdurdu. Kanaldan yapılan açıklamada, "Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle, bir süre sesimizi kısıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'den yayın yapan ilk, Türkiye'nin ise ikinci özel televizyonu Flash TV, yayınlarına bu geceden itibaren 2 ay süre ile ara verme kararı aldı.

Flash TV’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Flash TV yayınlara ara veriyor

Suçumuz tarafsızlık

Flash Tv yayın hayatına ara veriyor… Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle, bir süre sesimizi kısıyoruz. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları: idari, siyasi ve mali baskılar dayanılmaz hal aldı. Tüm çalışanlarımızın ve iş paydaşlarımızın zarar görmesini önlemek ve 28 yıllık özel televizyonculuk tarihimize gölge düşürmemek için; yayınlarımıza bir süre ara vermek kararımızı kamuoyuna duyururuz.”