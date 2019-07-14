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Flaş uyarı! Büyük bir faciaya yol açabilir

İş adamı Bülent Karaalp, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bulunan batık geminin tehlike yaratmaya devam ettiğine dikkat çekerek, önlem alınmasını istedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 13:02
Flaş uyarı! Büyük bir faciaya yol açabilir

İzmirli iş insanı ve tekne sahibi Bülent Karaalp (60), Çeşme ilçesi açıklarında batık geminin tehlike yaratmaya devam ettiğine dikkat çekerek, önlem alınmasını istedi. Karaalp, "Eğer tedbir alınmazsa facia kapıda. Direk sadece yüzeyin 40 santim aşağısında. Lüks tekneler, balıkçılar ve gezi tekneleri burayı kullanıyor" dedi.

Çeşme'de tatil yapan 5 kişi, geçen hafta pazar günü kaptan Muhteşem Acartürk'ün kullandığı ABD bayraklı 17 metrelik 'Giada' isimli yatla denize açıldı. Saat 16.00 sıralarında, Çeşme açıklarındaki Alev Adası yakınlarına geldiklerinde, içinde bulundukları yat, batık bir geminin su yüzeyine çok yakın olan yelken direğine çarptı. Hasar gören yatın su almaya başladığını fark eden kaptan Acartürk, 5 kişiyi kurtarma botuna aldı ve 'acil' koduyla Sahil Güvenlikten telsiz anonsuyla yardım istedi. Çağrı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, yatın kaptanı ve deniz botundaki 5 kişiyi kendi botlarına alarak kurtardı. Daha sonra yarısından fazlası suya gömülü olan yatı yedekleyip, Çeşme Marina'ya getirdi. 'Giada' isimli yat, bakım ve onarımı için karaya çekildi.

İş insanı tekne sahibi Bülent Karaalp, batığın yarattığı tehlikeye dikkat çekti. 2004 yılında parçalanmak üzere Aliağa Limanı'na çekilirken fırtına nedeniyle Çeşme Alev adası yakınlarında batan 75 metre uzunluğundaki 'Monem' adlı geminin direğinin su yüzeyine çok yakın olduğunu belirten Karaalp, "Monem' batığı, derin sudaki 18 metrelik bir topuk üzerinde. Direği ise su yüzeyinin 40 santim altında ve görünmüyor. Radarlar ise yanıltabilir. 20-30 metrelik radar sapması, facia demektir" dedi.

Batığın, Çeşme'de marinadan demir alan lüks yatlarla, balığa çıkanların en yoğun kullandığı güzergah üzerindeki bölgede bulunduğunu sözlerine ekleyen Karaalp, "Eğer tedbir alınmazsa facia kapıda. Direk sadece yüzeyin 40 santim aşağısında, lüks tekneler, balıkçılar ve gezi tekneleri burayı kullanıyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:02
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