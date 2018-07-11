Flaş transfer! Selçuk Şahin eski takımına geri döndü
Göztepe ile sözleşmesi sona eren Fenerbahçe'nin de eski oyuncusu Selçuk Şahin, eski takımı Gençlerbirliği'ne geri döndü.11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:00
1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Selçuk Şahin'i yeniden kadrosuna kattı.
Başkent kulübü geçen sezonu Göztepe'de geçiren eski futbolcusu Selçuk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kariyerinde uzun süre Fenerbahçe forması giyen 37 yaşındaki eski milli futbolcu, Gençlerbirliği'nde 1.5 sezon görev yapmıştı.
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