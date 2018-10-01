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Flaş transfer iddiası! Fenerbahçe önerdi

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'ye 2.7 milyon euro karşılığı transfer olan İsviçreli forvet Michael Frey'in, BB Erzurumspor'a 600 bin euro'ya önerildiği iddia edildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 11:52
Flaş transfer iddiası! Fenerbahçe önerdi

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederken, sarı-lacivertli ekibi adeta krize sürükledi.

Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaşayan Fenerbahçe’de, Phillip Cocu'nun ve yönetimin performansı tartışma konusu oldu. Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır canlı yayında, tartışılan transferlerden biri olan Michael Frey ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe kadrosuna dahil olan Frey'in, sarı-lacivertli takıma transfer olmadan önce 600 bin Euro bonservis bedeline Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a önerildiğini, Erzurumspor'un oyuncuyu yetersiz bularak teklifi kabul etmediğini iddia etti.

Fenerbahçe 2.7 milyon euro ödedi

İsviçre ekiplerinden FC Zürich'ten Fenerbahçe'ye 2.7 milyon euro karşılığında transfer olan Frey, 7 resmi maçta toplamda 335 dakika forma giyerken henüz gol veya asist katkısı yapmayı başaramadı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 11:52
  1. Rize
  2. Fenerbahçe
  3. Michael Frey
  4. Transfer
  5. Erzurumspor

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