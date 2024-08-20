Flaş talep: Karşıyaka Başkanı Ergüllü'den Ali Koç açıklaması herkesi şaşırttı... Gün yüzüne dökülenler

Ergüllü, "Böyle bir iddia uzun süredir konuşuluyor. İstanbullu güçlü bir ismin Karşıyaka basketbol takımına destek vermesi bize artı değer katar. Keşke olsa" dedi.

Yapılan açıklama sonrası gerçeklerin er geç gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır yorumları yer alırken olay gündemde ses getirdi.

Fenerbahçe yönetiminde icra kurulu üyesi olarak görev yapan, Ali Koç'a yakın isim Sertaç Komşuoğlu ile dostlukları olduğunu belirten Karşıyaka Başkanı Ergüllü, "Sertaç Bey'le geçtiğimiz günlerde bir araya geldik. Kendisiyle ve Fenerbahçe'yle iyi ilişkilerimiz var. Sayın Ali Koç ile Futbol Federasyonu seçimleri öncesi fikir alışverişinde bulunduk" diye konuştu.

Ali Koç'un Fenerbahçe'nin Karşıyaka'nın ezeli rakibi Göztepe ile Süper Lig'de oynadığı maçta saha kenarında yapılan saldırı sonucu yere düşmesi sonrasında sponsorluğun gündeme gelmesini değerlendiren Ergüllü, "Sosyal medyada ve Karşıyaka camiasında Sayın Ali Koç'un Karşıyaka'ya sponsor olacağı iddiaları uzun zamandır gündemde. O maçtan çok önce konuşulmaya başlandığını ifade etmek isterim. Konunun maçla ilgisi yok" şeklinde konuştu.

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