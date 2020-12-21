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Sağlık Flaş sözler: Bu mutasyon salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyon olabilir
Sağlık

Flaş sözler: Bu mutasyon salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyon olabilir

İngiltere'de görülen 'SARS-CoV-2 VUI 202012/01' adının verildiği koronavirüs mutasyonu yayılmaya devam ederken, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 23:27:00 -
Flaş sözler: Bu mutasyon salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyon olabilir

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Yeni virüse karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Ceyhan, "Birkaç gündür herkes İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutant koronavirüsle (B.1.1.7) ilgili telaş içerisinde. Henüz karamsarlık için bir neden yok. Çünkü; Bulaşıcılığın % 70 arttığı bulgusu şimdilik sadece bir modelleme sonucu. Henüz gerçekten daha bulaştırıcı olduğu bile laboratuvar ve klinik verilerle doğrulanmış değil. Ülkelerin önlem alması doğal, çünkü virüsün özellikleri tam anlaşılıncaya kadar, yani daha bulaştırıcı ve ağır hastalığa neden olmadığı belli oluncaya kadar yayılması önlenmelidir." ifadelerini kullandı.

"Salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir"

Bu mutasyonun koronavirüsün sonunu getirebilecek mutasyon olabileceğini belirten Ceyhan, "Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir. Çünkü o mutasyonda virüsün daha bulaşıcı, ancak zararsız hale gelmesini bekliyoruz. Yani ilk değişiklik gerçekleşmiş olabilir. Ancak istemediğimiz yönde bir mutasyon olursa, zorunlu olarak virüsün yayılmamasına gayret edeceğiz. Sonuç olarak henüz telaşlanacak bir noktada değiliz. Her zamanki gibi dikkatli olmalıyız." dedi.

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