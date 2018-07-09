Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!

701 sayılı KHK ile 54 kamu kurumu ile üniversiteler ve belediyelerden toplam 18 bin 632 kişi ihraç edildi. En büyük ihraç, 8 bin 998 personelle Emniyet’te olurken, Kara Kuvvetleri’nden 3 bin 77, Deniz Kuvvetleri’nden 1126, Hava Kuvvetleri’nden 1949, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 649 asker ve memur atıldı. Genelkurmay Karargâhı’ndan 10, Milli Savunma Bakanlığı’ndan ise 12 memur ihraç edildi.

Daha önce kamudan çıkarılan 148 devlet memuru görevlerine iade edildi.

TMSF’de daha önce ihraç edilen Mehmet Ali Gökçe görevine iade edildi. TSK’da görevine iade edilenler arasında Hava Yarbay Abdullah Öztürk yer aldı. ABD’de görev yaptığı sırada hakkında çıkan iddialar üzerine yurda dönen Öztürk, yargılanmış ve beraat etmişti.

KURUM KANAATİ

İhraçlara genel olarak, ‘Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin mili güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı’ gerekçesi yazıldı. Ancak Türkiye İş Kurumu’nun ihraç listesinin ‘gerekçe’ sütununda, ‘ByLock/ Emniyet/ Kurum Kanaati’, ‘Emniyet/ Okul’, ‘Kurum Kanaati/ Sosyal Medya’ ifadeleri yer aldı.

46 PİLOT ATILDI

TSK’da geçici görevle uzaklaştırılan ve aralarında itirafçıların da bulunduğu 6 binden fazla subay, astsubay ihraç edildi. Kara Havacılık ve Hava Kuvvetleri bünyesinde pilot albayların da aralarında bulunduğu 46 pilot meslekten atıldı. Çok sayıda pilot yüzbaşı ve üsteğmenin yanı sıra, henüz 2015’te göreve başlayan beş pilot teğmen de atıldı. Kadın pilotlardan üsteğmen Sevda Özkaynak da ihraç edildi. Özellikle Hava Kuvvetleri ve Jandarma’da geçen yıl göreve başlayan 70 dolayında teğmen ve astsubay meslekten çıkarıldı. Aynı şekilde adliyelere yeni giden bazı ‘aday hâkimler’ de Adalet Bakanlığı listesiyle ihraç edildi.

RÜTBESİ ALINANLAR

Kurumlarından daha önce ayrılan TSK’dan 324, Emniyet’ten 1167 ve jandarmadan 35 olmak üzere 1526 emekli asker ve polisin rütbeleri alındı.

Atılanlar arasında, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in eski koruma subayı yüzbaşı Burak Akın ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın emir subayı hava piyade binbaşı Abdurrahman Akay da var. Eski Kara Harp Akademisi Komutanı Selim Mert ile eski Genelkurmay Harekât Plan Daire Başkanı Baki Kavun’un tümgenerallik rütbeleri geri alındı.

Geçen yıl YAŞ öncesi emekliye ayrılan Şırnak’taki 48. Hudut Tugayı’nın eski komutanı Rıdvan Yücel Yıldız ile Tunceli’deki 4. Komando Tugay Komutanı Ömer Faruk Cantenar, tuğgenerallik rütbelerini kaybetti. Yıldız, 15 Temmuz’dan sonra generalliğe yükseltilmişti. Giresun’da eski Jandarma Bölge Komutanı Mustafa Doğru’nun tuğgenerallik rütbesi de alındı.

AKINCI’NIN BİLİRKİŞİSİ

2014 ve 2015’te astsubaylıktan subaylığa geçenler arasından çok sayıda ihraç oldu. Hava Kuvvetleri’nde Kurmay Albay rütbesindeki iki istihbaratçı Bayali Gezer ile Cengiz Alabacak da TSK’dan çıkarıldı.

Akıncı 142. Filo Komutanı Hava Pilot Kurmay Yarbay Nail Bülbül de ihraç edildi. Hava Kuvvetleri, Bülbül’ün darbeye karşı durduğunu belirtmişti. Nail Bülbül, FETÖ’cülerin karargâh olarak kullandığı Akıncı Üssü’nde neler yaşandığına ilişkin incelemelerde bilirkişi olarak görev yapmıştı.

Vali yardımcıları Duran Eryılmaz (Yozgat), Kamil Aksoy (Erzincan), Sabri Uzun (Karabük) ve Yaşar Kemal Yılmaz (Erzincan), kaymakamlar Ahmet İhsan Çiğil (Ağrı), Erol Korkmaz (Mardin), İbrahim Halil Şivgan (Ankara) ile Mehmet Yaşar Yeşiltaş (Mardin), FETÖ soruşturmaları kapsamında daha önce açığa alınmıştı, KHK ile ihraç edildiler.

Aksoy, kaymakamlıktan terfi ettiği Ağustos 2017’de Erzurum Karayazı’da Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti. Yaşar Kemal Yılmaz da ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla halen tutuklu bulunuyor.

Mardin Ömerli eski kaymakamı ve aynı zamanda kayyum olarak görev yapan Erol Korkmaz ile Dargeçit eski kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş, 4 ay önce FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Korkmaz tutuklanırken, Yeşiltaş adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

ÖKSÜZ’Ü ARAYAN EKİBİN BAŞI

DARBE girişiminin en kritik isimlerinden firari Adil Öksüz’ün yakalanması için kurulan özel ekibin başında bulunan ve geçtiğimiz günlerde açığa alınıp tutuklanan Sakarya Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz ile birlikte görev yaptığı komiser Muhittin Fidan ihraç edildi.

TARTIŞTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ ÖLDÜRMÜŞTÜ

İstanbul Küçükçekmece’de 2015’te trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu’nu öldüren 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Celal Yılmaz da ihraç edildi. İhraç edilen Emniyet Müdürü Hacı Bayram Koman da 7 Haziran 2015’te AK Parti’den Bayburt milletvekili olabilmek için Ankara Polis Akademisi Başkanlığı’ndan ayrılmıştı. Koman aday gösterilmeyince teşkilata dönmüştü.

İMZACILARA İHRAÇ

Üniversitelerden 199’u akademik, 52’si idari görevli olmak üzere 251 kişi ihraç edildi. Dokuz Eylül, Ege ve Hacettepe başta olmak üzere 55 farklı üniversiteden akademisyenler atıldı. Doğu-Güneydoğu’daki hendek olayları sırasında “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki akademisyenler de ihraç edilenler arasında yer aldı. Dokuz Eylül Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Cem Terzi, Prof. Dr. İzge Günal, Prof. Dr. Halil Resmi, Doç. Dr. Halis Ulaş ile Yeşim Edis Şahin, Ayşen Uysal, Erkin Başer, Aydın Arı, Serap Sarıtaş, Emel Yuvayapan, Dilek Karabulut ve Özer Yersüren’in üniversiteyle bağı sona erdirildi. İhraç edilenler arasında üniversitenin eski rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman da yer aldı. Kasman, imzacı akademisyenler hakkında soruşturma açmış, ancak daha sonra FETÖ soruşturması kapsamında kendisi de görevden uzaklaştırılmıştı.