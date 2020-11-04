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Gündem Flaş mesai saatleri kararı! 81 ile yeni koronavirüs genelgesi gönderildi
Gündem

Flaş mesai saatleri kararı! 81 ile yeni koronavirüs genelgesi gönderildi

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 kente gönderilen yeni genelge ile alınan kısıtlama kararları duyuruldu. Alınan kararlara riayet etmeyen vatandaş ve işletmelerle ilgili adli işlem başlatılacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 14:06:00 - 2020-11-04 14:23:51
Flaş mesai saatleri kararı! 81 ile yeni koronavirüs genelgesi gönderildi

Sağlık Bakanlığı "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" başlıklı yeni bir genelge yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar, Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderildi.

İşte alınan o kararlar:

1. Vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere (her il kendine uygun şekilde planlama yapacak şekilde) ağırlık verilmesi,

Saat 22:00'de kapanacak

2. Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00'de kapanmalarının sağlanması;

Evlere paket servis ve gelal şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yemeiçme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın

Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,

Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,

Nikah/Düğün salonları,

Halı sahalar ve spor salonları,

İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, Tiyatro, sinema ve konser salonları,

Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler

Mesai saatleri

3. 26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanması, Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları gözönünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerinin İl Pandemi Kurullarında değerlendirilerek il geneli için bir planlamaya gidilmesi, Mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06:00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06:00 15:00, 06:30 15:30, 07:00 16:00, 07:30 16:30, 08:00 17:00, 08:30 17:30, 09:00 18:00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesine karar verildi.

Bugünden itibaren uygulamaya geçen tedbirlere uymayan vatandaş ve işletmelerle ilgili ise adli işlem başlatılacak.

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