Flaş liste açıklandı! İşte en güvenilmez şirketler
Araştırma şirketi Toluna, dünyanın en güvenilmez şirketlerinin isimlerini paylaştı. İşte detaylı liste...27 Aralık 2018 Perşembe 18:48
Araştırma şirketi Toluna tarafından paylaşılan veriler, dünyanın en güvenilmez şirketlerini gözler önüne serdi. Elbette bu liste gelişigüzel hazırlanmadı. Kullanıcılarını mağdur eden veya adı skandala karışan şirketler bu listeye dahil oldu.
İşte teknoloji dünyasında güven konusunda ciddi sıkıntıları olan markaların listesi:
1. Facebook
2. Twitter
3. Amazon
4. Uber
5. Google
6. Lyft
7. Snap
8. Apple
9. Microsoft
10. Netflix
11. Tesla
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