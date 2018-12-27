Flaş liste açıklandı! İşte en güvenilmez şirketler

Araştırma şirketi Toluna tarafından paylaşılan veriler, dünyanın en güvenilmez şirketlerini gözler önüne serdi. Elbette bu liste gelişigüzel hazırlanmadı. Kullanıcılarını mağdur eden veya adı skandala karışan şirketler bu listeye dahil oldu.

İşte teknoloji dünyasında güven konusunda ciddi sıkıntıları olan markaların listesi:

1. Facebook

2. Twitter

3. Amazon

4. Uber

5. Google

6. Lyft

7. Snap

8. Apple

9. Microsoft

10. Netflix

11. Tesla