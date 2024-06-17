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Ekonomi Flaş karar: Ünlü otobüs şirketi iflasın eşiğinde! Borç batağında, kamuoyu ile paylaştı! Şirketin satışları gündemde
Ekonomi

Flaş karar: Ünlü otobüs şirketi iflasın eşiğinde! Borç batağında, kamuoyu ile paylaştı! Şirketin satışları gündemde

Yeniakit Publisher
2024-06-17 11:31:00 - 2024-06-17 11:32:38
Flaş karar: Ünlü otobüs şirketi iflasın eşiğinde! Borç batağında, kamuoyu ile paylaştı! Şirketin satışları gündemde

ABD’deki en büyük özel otobüs şirketi Coach, iflasın eşiğinde. Şirket paylaştı: Varlıklarını satış yaparak borcunu azaltmayı planlıyor.

Dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz, ABD'li otobüs devi Coach'u da vurdu. Şirket, 270 milyon dolara bir özel sermaye firmasına satıldıktan sonra iflas başvurusu yaptığını açıkladı.

BORÇ BATAĞINA SAPLANDI

Megabus ve diğer banliyö otobüs hatlarını ABD ve Kanada'da işleten Coach USA, bu hamleyle varlıklarını satarak borcunu azaltmayı planlıyor.

Pandemi sonrası yolcu sayısında yaşanan toparlanmaya rağmen, Coach 2023 yılındaki yolcu sayısının hala pandemi öncesi seviyelerin sadece %45'inde olduğunu açıkladı.
Şirket, artan faiz oranları, çalışan maaşları ve yakıt gibi temel ihtiyaçlarda yükselen maliyetler gibi unsurları da iflas gerekçesi olarak gösteriyor.

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