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Yaşam Flaş karar! Trabzon için duyurdular... Trabzonlular dikkat! Valilikten kimlik kartları için flaş uyarı
Yaşam

Flaş karar! Trabzon için duyurdular... Trabzonlular dikkat! Valilikten kimlik kartları için flaş uyarı

Yeniakit Publisher
2024-05-16 22:59:00 -
Flaş karar! Trabzon için duyurdular... Trabzonlular dikkat! Valilikten kimlik kartları için flaş uyarı

Trabzon Valiliği Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için uyarılarda bulundu.

Trabzon Valiliği Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için uyarılarda bulundu. 2016 yılında alınan karar ile kimlik kartlarında değişimin bitmesine yaklaşıldı. 2024 yılı son ayında yaşanabilecek yoğunluğa ve mağduriyet dikkat çeken duyuruda eski kimliklerini değiştirmeyen vatandaşlar için uyarı yapıldı.

Trabzon Valiliğinden yapılan uyarıda şu ifadeler kullandı:

"Yıl sonunda oluşabilecek yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için; 2016 yılı öncesinde almış oldukları eski tip ehliyetlerini randevulu olarak 31 Aralık 2024 tarihine kadar değiştirmeleri gerekmektedir. T.C. kimlik kartı almamış vatandaşlarımızın kamu ve özel hizmet veren kurumlardan daha kolay ve hızlı bir şekilde hizmet alabilmeleri için; ellerinde bulunan Eski Tip Nüfus Cüzdanlarını
- Kolay taşınabilir
- Taklit Edilemez
-Üstün güvenlikli ve
- Çipli
T.C. kimlik kartları ile değiştirebilmeleri için en yakın Nüfus Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir."

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