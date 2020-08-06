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Spor

Flaş iddia! Yıldız oyuncu için İstanbul’a geldiler

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi için İstanbul'a geldiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 11:15:00 -
Flaş iddia! Yıldız oyuncu için İstanbul’a geldiler

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi için İstanbul'a geldiği ileri sürüldü.

Dün İstanbul'a gelen İtalyan yetkililer, Fenerbahçeli yöneticilerle buluşup masaya oturdu. İtalyanların masaya koyduğu ilk teklif 15+3 milyon euro.

Transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken Fenerbahçe'nin rakamı yükselterek orta yolu bulma amacında olduğu ifade edildi.

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Yorumlar

mazlum

ali goç geldi geleli satıyor satıyor bi bitiremedi 2 senedir düşüremedi busene kesin düşürecek gibi
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