Flaş iddia! Yıldız oyuncu için İstanbul’a geldiler
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi için İstanbul'a geldiği iddia edildi.
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi için İstanbul'a geldiği ileri sürüldü.
Dün İstanbul'a gelen İtalyan yetkililer, Fenerbahçeli yöneticilerle buluşup masaya oturdu. İtalyanların masaya koyduğu ilk teklif 15+3 milyon euro.
Transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken Fenerbahçe'nin rakamı yükselterek orta yolu bulma amacında olduğu ifade edildi.