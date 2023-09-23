  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Flaş iddia: Üç Türk şirketine el konulabilir
Ekonomi

Flaş iddia: Üç Türk şirketine el konulabilir

Yeniakit Publisher
2023-09-23 17:00:00 -
Flaş iddia: Üç Türk şirketine el konulabilir

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, BOTAŞ'a olan borçları nedeniyle ÇORDAŞ, İNGAZ ve ARMADAŞ isimli şirketlere süre tanıdı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 21 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği rutin toplantısında, BOTAŞ'a olan borçları olan üç farklı şehir içi doğalgaz dağıtım şirketini masaya yatırdı. Bu kritik toplantıdan, doğalgaz sektöründeki dengeleri sarsacak ve önemli değişikliklere yol açacak bir kararın alındığı iddia edildi.

HalkTV'de yer alan habere göre, EPDK Çorlu, İnegöl ve Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren ve sırasıyla ÇORDAŞ, İNGAZ ve ARMADAŞ olarak bilinen şirketlere, BOTAŞ'a karşı yüklü miktarda birikmiş borçlarını ödemeleri için 26 Eylül Salı gününe kadar süre tanıdı.

Ödemelerin gerçekleşmemesi durumunda söz konusu şirketler el koyma gibi bir prosedürün uygulanabileceği ifade ediliyor.

Kötü haber geldi! Havacılık devleri peş peşe iflas bildirdi
Kötü haber geldi! Havacılık devleri peş peşe iflas bildirdi

Ekonomi

Kötü haber geldi! Havacılık devleri peş peşe iflas bildirdi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

85 yıllık şirket iflas etti! Kötü haber işçilere iletildi
85 yıllık şirket iflas etti! Kötü haber işçilere iletildi

Ekonomi

85 yıllık şirket iflas etti! Kötü haber işçilere iletildi

Türk tekstil şirketi iflas etti! Mahkemeden müşterilerine kritik bir duyuru geldi
Türk tekstil şirketi iflas etti! Mahkemeden müşterilerine kritik bir duyuru geldi

Ekonomi

Türk tekstil şirketi iflas etti! Mahkemeden müşterilerine kritik bir duyuru geldi

Ford'dan flaş açıklama! "İflas edeceğiz"
Ford'dan flaş açıklama! "İflas edeceğiz"

Gündem

Ford'dan flaş açıklama! "İflas edeceğiz"

Turizm devi ne yaptıysa olmadı! İflas kararını duyurdu
Turizm devi ne yaptıysa olmadı! İflas kararını duyurdu

Ekonomi

Turizm devi ne yaptıysa olmadı! İflas kararını duyurdu

Milyonlarca Türk'e çok ama çok kötü haber! Ünlü hastaneler peş peşe iflas etti
Milyonlarca Türk'e çok ama çok kötü haber! Ünlü hastaneler peş peşe iflas etti

Ekonomi

Milyonlarca Türk'e çok ama çok kötü haber! Ünlü hastaneler peş peşe iflas etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23