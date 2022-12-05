Flaş iddia: Türkiye'den gönderilen limonlarda tespit edildi! O ülke iade etti

Sosyal medyada son gelişmeleri paylaşan Gıda Dedektifi, Bulgaristan'a ihraç edilen limonlarda aşırı yüksek oranda pestisit tespit edildiğini duyurdu.

RASFF verilerine göre limonlarda izin verilen maksimum değerden 3 ila 6 kat daha yüksek oranda pestisit bulunuyor.

Ürünlerin Türkiye'ye iade edildiği öne sürüldü.

Sosyal medyada konuyla ilgili yapılan bir paylaşımda, "Limonlar depolarda devamlı antifungus ilaçlarla yıkanıyor ki çürümesin. Limon üreticisi, olgun limonun soğuk hava deposuna hemen alınsa bile 2 hafta içinde çürümeye başlayacağını söylüyor. Yani piyasadaki bütün limonlar ilaçlı" denildi.

Diğer taraftan söz konusu iddialar sonrası vatandaşlar limonların iç piyasaya dağıtılmasından endişe duymaya başladı.

Pestisit nedir?

Bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallar, bazı organik bileşenler, dezenfektanlar gibi maddelere ve yöntemlere ''Pestisit'' ismi verilir.