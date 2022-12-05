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Ekonomi Flaş iddia: Türkiye'den gönderilen limonlarda tespit edildi! O ülke iade etti
Ekonomi

Flaş iddia: Türkiye'den gönderilen limonlarda tespit edildi! O ülke iade etti

Türkiye'den Bulgaristan'a ihraç edilen limonlarda yüksek oranda kimyasal tespit edildi. İddialara göre ürünler Türkiye'ye iade ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 12:00:00 -
Flaş iddia: Türkiye'den gönderilen limonlarda tespit edildi! O ülke iade etti

Sosyal medyada son gelişmeleri paylaşan Gıda Dedektifi, Bulgaristan'a ihraç edilen limonlarda aşırı yüksek oranda pestisit tespit edildiğini duyurdu.

RASFF verilerine göre limonlarda izin verilen maksimum değerden 3 ila 6 kat daha yüksek oranda pestisit bulunuyor. 

Ürünlerin Türkiye'ye iade edildiği öne sürüldü.

 

Sosyal medyada konuyla ilgili yapılan bir paylaşımda, "Limonlar depolarda devamlı antifungus ilaçlarla yıkanıyor ki çürümesin. Limon üreticisi, olgun limonun soğuk hava deposuna hemen alınsa bile 2 hafta içinde çürümeye başlayacağını söylüyor. Yani piyasadaki bütün limonlar ilaçlı" denildi.

Diğer taraftan söz konusu iddialar sonrası vatandaşlar limonların iç piyasaya dağıtılmasından endişe duymaya başladı.

Pestisit nedir?

Bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallar, bazı organik bileşenler, dezenfektanlar gibi maddelere ve yöntemlere ''Pestisit'' ismi verilir.

 

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Yorumlar

099

şu wahim hale bak ilaç niyeti ile alıp kullandığımız limonun haline . yuh olsun sizin vicdanınıza

Ali

Bu seneki limonların tadında belirgin bir acılık var. Bilmiyorum bu ilaçtan mı yoksa bir hastalık mı? Kamuoyu aydınlatılsa iyi olur.
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