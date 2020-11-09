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Dünya Flaş iddia: Suriye'de 4 ABD askeri öldü
Dünya

Flaş iddia: Suriye'de 4 ABD askeri öldü

Suriye’nin Haseke kırsalında ABD askeri aracının geçişi sırasında EYP ile saldırı düzenlendiği ve saldırıda 4 ABD askerinin öldüğü iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 00:08:00 -
Flaş iddia: Suriye'de 4 ABD askeri öldü

Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Suriye’nin Haseke kırsalında ABD askeri aracının geçişi esnasında el yapımı paylayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendiği ve saldırıda 4 ABD askerinin öldüğü iddia edildi.

Saldırının Suriye'nin Haseke ile Deyrizor arasındaki yolunun Markada kasabası yakınlarında gerçekleştiği belirtildi.

Saldırıda 4 ABD askerinin öldüğü ileri sürüldü.

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