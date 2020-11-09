Flaş iddia: Suriye'de 4 ABD askeri öldü
Suriye’nin Haseke kırsalında ABD askeri aracının geçişi sırasında EYP ile saldırı düzenlendiği ve saldırıda 4 ABD askerinin öldüğü iddia edildi.
Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Suriye’nin Haseke kırsalında ABD askeri aracının geçişi esnasında el yapımı paylayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendiği ve saldırıda 4 ABD askerinin öldüğü iddia edildi.
Saldırının Suriye'nin Haseke ile Deyrizor arasındaki yolunun Markada kasabası yakınlarında gerçekleştiği belirtildi.
Saldırıda 4 ABD askerinin öldüğü ileri sürüldü.