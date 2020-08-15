Flaş iddia: Mustafa Sarıgül'ün evinde hareketlilik var! İttifaka katılacak

Yerel seçimlerde CHP'den Şişli belediye başkanı olmak için aday adaylığı başvurusunda bulunan fakat sonra aldığı flaş bir kararla partisinden istifa eden Mustafa Sarıgül'ün, başlattığı Türkiye Değişim Hareketi'ni (TDH) partiye dönüştürüp Zillet İttifakı'na katılacağı ileri sürüldü.

Konuyla ilgili iddia Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan geldi.

"Mustafa Sarıgül'ün evinde ve ofisinde 2 haftadır bir hareketlilik var"

Tolga Işık, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün evinde ve ofisinde 15 gündür bir hareketliliğin olduğunu belirterek Sarıgül'ün ikna edilmesi halinde TDH'nin bir siyasi partiye dönüştürülüp Zillet İttifakı'na katılacağını iddia etti.

Gazeteci Işık, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 81 ilde 514 merkezde başlattığı Türkiye Değişim Hareketi'nin canlandığını ileri sürdü.

Zillet İttifakı'nda hangi partiler var?

Mustafa Sarıgül'ün katılacağı iddia edilen Zillet İttifakı'nda CHP, İP ve Saadet Partisi bulunuyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP de 24 Haziran seçimlerinde dolaylı bir biçimde Zillet İttifakı'na destek olmuştu.

Mustafa Sarıgül kimdir?

Mustafa Sarıgül, 15 Kasım 1956 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan Sarıgül, Kağıthane Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğü'nde çalıştı.

CHP'ye katılarak siyasete başlayan Sarıgül, 1987 senesinde yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den 18. Dönem İstanbul milletvekili seçilip TBMM'ye girdi.

Mustafa Sarıgül, 1999 yerel seçimlerinde de Şişli Belediye Başkanı seçildi. 2002'de DSP'den istifa edip Yeni Türkiye Partisi'ne (YTP) katılan Sarıgül, YTP'nin siyasi anlamda bir varlık gösterememesi üzerine yeniden CHP'ye geçti.

24 Mart 2005'te partinin yüksek disiplin kurulunca kurultayı arbede ve şiddet ortamına çevirdiği gerekçesiyle CHP'den tasfiye edilen Sarıgül 2008'de Demokratik Sol Parti'ye katıldı. 31 Ekim 2013'de yaptığı bir basın toplantısında da tekrar CHP'ye katıldığını bildirdi. Öte yandan 2014 yerel seçimlerinde de İBB başkan adayı olan Sarıgül, Kadir Topbaş'a 7 puan farkla yenildi.