0553 313 94 23

Flaş iddia! 'MHP'li üç isim kabineye girecek'

AK Parti'deki kabine değişikliği iddialarına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre, 3 MHP'li isim kabinede yer alacak.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:12
Flaş iddia! 'MHP'li üç isim kabineye girecek'

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, "Erdoğan önümüzdeki günlerde kabine ve parti yönetimini değiştirecek. İl Teşkilatları ve bürokraside de büyük bir revizyona gidecek" dedi.

Kulislere göre önümüzdeki günlerde 3 bakanlığın değişeceği öne sürüldü. Öte yandan 3 MHP'li ismin de kabineye gireceği iddia edildi.

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, şunları aktardı:

"1 Ekim’de meclis açıldıktan sonra AK Parti 5-6-7 Ekim’de Kızılcahamam'da kampa giriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan istişare toplantısında genel merkez yönetimi, bürokrasi ve kabine masaya yatırılacak.

Toplantıda milletvekilleri ile gruplar halinde görüşecek olan Erdoğan milletvekillerinin görüşünü alacak.

Milletvekillerinin çoğu yeni oluşacak kabinenin eski milletvekillerinden oluşmasını istiyor.

Yeni sistemle birlikte devlet işleri nedeni ile Erdoğan'ın partiye yeterince vakit ayıramadığı ve bunun da hem parti içi, hem de teşkilatlar ile ilgili karar alma mekanizmalarında kopukluk yarattığı eleştirileri masaya yatırılacak.

Erdoğan önümüzdeki günlerde kabine ve parti yönetimini değiştirecek. İl Teşkilatları ve bürokraside de büyük bir revizyona gidecek.

Erdoğan'ın bu eleştirilerle birlikte yeni kurulacak partilerin AK Parti’yi olumsuz etkileyeceği değerlendirmelerini dikkate alarak bazı değişiklikler yapılacağı konuşuluyor.

'3 MHP'li isim kabineye girecek'

Bunun için halen tek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayısının artırılarak, Erdoğan'ın partiye daha fazla zaman ayırması üzerinde duruluyor.

Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkan Yardımcısı olacağı ve parti teşkilatını yöneteceği ileri sürüldü.

AK Parti tabanı ve milletvekilleri kabinenin yanı sıra bürokrasiden de rahatsız. Erdoğan'ın hemşericilik ve adam kayırmacılığının önüne geçmesini istiyor.

Kulislere göre Önümüzdeki günlerde bazı bakanlıklar ayrılacak.

AK Parti kulislerinde bunlar konuşulurken, dikkat çeken, 3 MHP'li ismin de kabineye gireceği iddia edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:12
  1. AK Parti
  2. MHP
  3. kabine revizyonunu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağız içi yarası neden dolur ? Aft nedir ? Ağız yaralarına ne yapılmalı ? Ağız yarasına 1 günde son!
    1. Ağız içi yarası neden dolur ? Aft..
    2. Japonya'da 100 yaş üstü nüfus 71 bini..
    3. Buzdolabına sakın koymayın!..
    4. Hedef 'Nuh'un Gemisi'ni UNESCO..
    5. İsrail güçleri 23 Filistinliyi tutukladı
    6. Karabiberle sigaraya son! Karabiber..
    7. 'Hızır Afet Drone'u ile kazazedelere..
    8. Strese iyi gelen bitkiler nelerdir?..
    9. Tekirdağ'da bulundu! Koparana 60 bin..
    10. Türkiye'den ABD'ye net mesaj:..
    11. Kireçlenme nedir? Kireçlenmeye..
    12. Malul sayılmayan gaziler hâlâ mağdur
    13. Dut yaprağının faydaları nelerdir?..
    14. Kurabiye nasıl hazırlanır? Pudingli..
    15. Türkler’e sandığa gidin çağrısı
    16. Sosyal medya devinden itiraf!..
    17. Renklerin insanlar üzerindeki etkisi..
    18. Tuzla'da evine giderken 3 kişi..
    19. Sapkın fenomeni kimse istemiyor!..
    20. TÜBİTAK 28 personel alacak
    21. Bayraktar: Ukrayna ile türbin..
    22. Daikin Türkiye’den ekonomi ve..
    23. Koltuk Altı Sararmış Beyaz..
    24. Flaş iddia! 'MHP'li üç isim kabineye..
    25. Kayserigaz’ın Genel Müdürü Dinçer..
    26. Yüksek beyaz kan hücreleri neye sebep..
    27. THY’den Xian seferi
    28. Kontrolden çıkan otomobil 11 araca..
    29. Sarı kantoron yağı nedir? Kantoron..
    30. Turkcell ve SAS’tan Bulut Bilişim İş..
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!