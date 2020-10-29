Flaş iddia! Erdoğan'dan Putin'e Karabağ teklifi

Azerbaycan ordusunun, yaklaşık 30 senedir Ermenistan'ın işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon sürerken, bölgede ateşkesin sağlanması için de çalışmalar devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bölgedeki sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüşme yapmıştı. Dağlık Karabağ sorununun ele alındığı görüşmeye ilişkin ise herhangi bir ayrıntı paylaşılmamıştı.

Erdoğan'dan Putin'e Karabağ teklifi

CNN Türk'ün görüşmenin içeriğine yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre; Erdoğan görüşmede, Dağlık Karabağ sorununu Minsk kapsamında ele almaktansa Türkiye ve Rusya'nın kuracağı bir müzakere masasında çözmeyi teklif etti.

Henüz somut bir adımın olmadığı fakat Putin'in görüşmede teklife sıcak baktığı belirtildi.

Azerbaycan kaynakları da çözüm için en uygun yöntemin bu olduğunu bildirdi.

Putin: Türkiye dahil birçok ülke yer almalı

Rusya Devlet Başkanı Putin ise, Türkiye'nin Karabağ'da ateşkes masasında yer almak istemesiyle ilgili daha önce reddettiği talepte geri adım atarak, "Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı" dedi.

"Bu işi tatlı bir yere bağlayalım"

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Putin'le yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"En son Sayın Putin ile görüştük. Artık bu işe gelin bir son verelim. İstersen bu işi birlikte çözeriz. Siz Paşinyan'la bu görüşmeleri yapın, ben İlham kardeşimle yapayım. Bu işi tatlı bir yere bağlayalım. Heyetler görüşsün. Ama bir şeye karar verelim, bu işi çözecek miyiz, çözmeyecek miyiz? Biz samimiyiz. Bu adımı atalım. Güzel bir görüşme oldu. Temennim odur ki bunu neticelendiririz. Kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Bunlar aşıldığında babamızın oğlu olsa gözümüz görmez. 'Siz Suriye'den Azerbaycan'a yabancı güçler gönderiyorsunuz' diyorlar. Ben de Sayın Başkan'a '2000 civarında PKK/YPG'lileri Ermenistan 600 dolar maaşla orada savaşıyorlar' dedim. 'Benim haberim yok' dedi. Bunun üzerinde durmanız lazım. Buna göre adımlar atmak lazım. Sayın Putin'in PKK/YPG'ye yüz vereceğine ihtimal vermiyorum ama Paşinyan'a söylemesi lazım, gereği yapılır."