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Flaş iddia! Bile bile mi mi gönderildiler...

İzmir’de geçen pazartesi günü 112 Acil Servis ekibinin hasta naklinden dönüşünde paramedik Esma Başkurt’un ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili şok bir iddia gündeme geldi. 3 kadından oluşan ekipin, "Çok yorulduk bizi göndermeyin" dediği ama buna rağmen gönderildiği iddia edildi.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:55
Flaş iddia! Bile bile mi mi gönderildiler...

İzmir’de geçen pazartesi günü 112 Acil Servis ekibinin hasta naklinden dönüşünde paramedik Esma Başkurt’un ölümüyle sonuçlanan kazada, ambulans sürücüsü 24 yaşındaki Hazal Meral’in, Şakran ile Torbalı arasındaki 110 kilometrelik mesafeyi gidip dönmek zorunda kalacakları hasta nakli öncesinde 112 Komuta Merkezi’ne “Bugün çok yorulduk. Bizi oraya göndermeyin” dediği ortaya çıktı. Üç kadından oluşan 112 ekibinin o gün 15 vakaya gittiği belirtiliyor.

ESMA BAŞKURT HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık camiasında büyük üzüntüye neden olan İzmir’deki kaza, geçen pazartesi sabaha karşı saat 03.22’de meydana geldi. 24 yaşındaki Hazal Meral’in kullandığı ambulans, İzmir-Çanakkale Karayolu üzerinde bir kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Meral ve Sema Öksüz araçtan fırladı. Sağ tarafta oturan 24 yaşındaki Esma Başkurt ise hayatını kaybetti. Meral, 112 Acil Servis Komuta Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık çalışanları, meslektaşlarına ilk müdahaleyi yaptı.

Kazada yaşamını yitiren Esma Başkurt ile yaralanan Hazal Meral ve Sema Öksüz’ün gün boyunca 15’e yakın vakaya gittiği belirtildi. 3 genç kadından oluşan ekibin, kazadan saatler önce gittikleri Çiğli Eğitim Bölge Hastanesi’nde çektikleri son fotoğraflarını sosyal medyada paylaştıkları görüldü.

İSTASYONLAR ARASI DENGESİZLİK

Türk Sağlık Sen İzmir 1 No’lu Şube Yönetimi adına konuşan Murat Kazan, 112 ambulanslarının gereksiz yere üst üste hasta sevkine gönderildiğini iddia ederek, “Yönetimdeki arkadaşlarımız, kazada yaralananları da ziyaret etti. Hazal, onlarla olan konuşmasında da komuta merkezine ‘çok yorgun olduklarını ve vakaya gitmek istemediklerini’ söylemiş. 112 ambulansları gereksiz yere hasta sevkine gönderiliyor. Gün içerisinde bir istasyon hiç sevke gitmezken, başka bir istasyon günde 7-8 sevke gitmek zorunda kalabiliyor. 112, gereksiz hasta sevkleri nedeniyle, amacı dışında kullanılıyor. Üst üste sevklere giden arkadaşlarımız, çok yorgun olmalarına rağmen mesailerine devam etmek zorunda kalıyor” dedi.

Kazada hayatını kaybeden 112 Acil Servis çalışanı paramedik Esma Başkurt'un son görüntüleri, kalp rahatsızlığı bulunan bir kadını götürdükleri hastanenin güvenlik kameralarına yansımıştı.

Görüntülerde, paramedik Sema Öksüz ile kazada hayatını kaybeden Esma Başkurt, baygın haldeki hastayı sedyeyle ambulanstan alıp acil servise taşıyor.

Hasta acil servise teslim edildikten sonra Başkurt bazı işlemleri için yan odaya geçiyor, arkadaşı Öksüz ise sedyeyi ambulansa götürüyor.

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 10:55
  1. İzmir
  2. Çanakkale
  3. 112 Acil Servis
  4. Esma Başkurt
  5. 112 Acil Servis Komuta Merkezi

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