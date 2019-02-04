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Flaş iddia! "Abdullah Gül'ün partisinin logosu bile hazır"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le ilgili yazdığı yazılar nedeniyle Milliyet'ten kovulan Talat Atilla’dan yine çok konuşulacak bir iddia geldi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 23:40
Flaş iddia! "Abdullah Gül'ün partisinin logosu bile hazır"

Abdullah Gül’ün yeni bir parti kuracağını öne süren Atilla yeni kurulacak partinin logosonun bile hazır olduğunu öne sürdü.

Talat Atilla yeni yazısında AKP’nin ciddi anlamda güç kaybettiğini Partinin yetkililerinin de farkında olduğunu öne sürerek AK Parti’nin tekrar ‘irtifa kazanması’ için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir özel bir rapor sunulduğunu iddia etti.

Yeni partinin logası bile hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Talat Attilla’nın iddiasına göre sunulan raporda Geçtiğimiz dönemde AK Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Bakan olarak görev yapan Ali Babacan eksenli yeni bir parti kurulacağı, Abdullah Gül’ün şimdilik geri planda duracağı, Kurulacak bu partinin logosunun bile hazır olduğu yazıyordu. Ayrıca raporda Babacan ve arkadaşlarının gizli küskünler olarak adlandırılan AK Parti içindeki bazı siyasilerle, başta Ankara Balgat, Hamamönü olmak üzere İstanbul ve Bursa Uludağ gibi çeşitli yer ve mekanlarda görüşmeler yaptıkları ifade ediliyor.

 

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 23:40
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