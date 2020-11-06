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Dünya Flaş iddia: ABD Savunma Bakanı istifa edecek
Dünya

Flaş iddia: ABD Savunma Bakanı istifa edecek

ABD 59. başkanlık seçiminin sonuçları halen belirsizliğini korurken, Savunma Bakanı Mark Esper'in görevinden istifa etme hazırlığında olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 00:46:00 -
Flaş iddia: ABD Savunma Bakanı istifa edecek

ABD 59. başkanlık seçiminin sonuçları halen belirsizliğini korurken, Savunma Bakanı Mark Esper'in görevinden istifa etme hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

Amerikan MSNBC televizyonunun üç yetkiliye dayandırdığı haberinde, uzun zamandır ABD Başkanı Donald Trump ile aralarının iyi olmadığı ve seçimden sonra görevden alınmasına neredeyse kesin gözü ile bakılan Esper'in istifa etmek üzere mektup hazırladığı iddia edildi.

Haberde, ayrılmadan önce Esper'in aynı zamanda ABD askeri üslerindeki Konfederasyon generallerinin isimlerinin sökülmesi ve bunların yerine konulacak isimler konusunda Kongre için bir taslak da hazırladığı öne sürüldü.

ABD'de bakanlar ikinci döneme geçiş sürecinde Başkan'a seçenek sunmak için teamül gereği istifa mektuplarını sunuyorlar fakat MSNBC'ye konuşan yetkililer Mark Esper'in görevden alınacağını hesaba katarak önceden hazırlık yaptığını idda etti.

Daha önce Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği ve Kara Kuvvetlerinde subaylık yapmış olan Mark Esper, ayrıca savunma sanayi şirketi Raytheon'un Hükümetle İlişkiler Biriminin başkan yardımcılığını yapmıştı.

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