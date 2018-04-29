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Flaş iddia! 4 parti anlaştı 'sıfır baraj' ittifakı yapacaklar

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çatı aday konusunda uzlaşamayan CHP, İP ve Saadet Partisi'nin milletvekilleri seçimi için anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

29 Nisan 2018 Pazar 09:53
Flaş iddia! 4 parti anlaştı 'sıfır baraj' ittifakı yapacaklar

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday belirleyemeyen CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi, milletvekili seçimleri için ise ittifak kararı alıyor.

Üç partinin ittifakına seçimlere girme hakkı olan HDP dışındaki diğer partilerin de eklenmesi için görüşmeler yapıldığı belirtiliyor.

"Partiler kendi adayıyla çıkma kararı alırken gece yarısı görüşmeleriyle 'sıfır baraj ittifakı'nda uzlaşı sağlandı" diyen Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya,  "Uzlaşı D’Hondt veya nispi temsil diye de bilinen seçim sisteminin bölünmelerden kaynaklanan milletvekili kaybını önlemeyi hedefliyor... İYİ Parti yöneticilerinin önceki gün SP yönetimiyle yaptığı görüşme sonrası CHP’nin ve DP’nin de katılımıyla 'ilkeler platformu' adı verilen sıfır baraj ittifakı üzerinde anlaşmaya varıldı. Buna göre CHP, İYİ Parti, SP ve DP’nin, katılmaları halinde de HDP dışında kalan diğer 7 partinin meydana getireceği bir ittifak oluşturulacak" ifadelerini kullandı.

"Uzlaşı gereği her birinin TBMM’de en az bir milletvekiliyle temsilini sağlamak için hem liste hem de parti ittifakı gerçekleşecek" iddiasında bulunan Sarıkaya, "Partiler kendi kimlikleriyle seçime katılırken, az oy alanların milletvekili çıkaramama riski göz önünde tutularak, aynı zamanda CHP ve İYİ Parti listesinden belirledikleri isimlerin de aday olması sağlanacak. Dolayısıyla SP’den bazı isimler CHP listesinden aday olurken, benzer durum DP açısından da İYİ Parti listesi için geçerli olacak" dedi.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 09:53
  1. Saddet Partisi
  2. Demokrat Parti
  3. iyi parti
  4. Cumhuriyet Halk Partisi
  5. sıfır baraj
  6. çatı aday
  7. ittifak

YORUM YAZ

  • A.YücelA.Yücel34 dk önce
    Partiler meclise girip millete hizmet için vardır. İttifak imkanı varken değerlendirmelidirler. Buna saygı duyarım. Fakat benim oyum sayın Erdoğan'a ve bugün için Ak Partiyedir.
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