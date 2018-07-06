0553 313 94 23

Flaş! Giresun'da PKK operasyonu başlatıldı

Giresun'un Alucra ilçesindeki kırsal alanda hayvanlarını otlatan çobanın ihbar ettiği PKK'lı teröristleri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

06 Temmuz 2018 Cuma 16:03
Flaş! Giresun'da PKK operasyonu başlatıldı

Giresun'un Alucra ilçesinin Ardıç köyündeki kırsalda hayvanlarını otlatan bir çobandan sabah saatlerinde sayıları 2-3 kişi olduğu tahmin edilen PKK'lı teröristler yiyecek aldı. Teröristlere yiyecek veren çoban, daha sonra jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler köye sevk edildi. Ardıç köyüne gelen güvenlik güçleri, bölgede teröristleri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri de takviye olarak sevk edildi. Teröristlerin, güvenlik güçlerince 31 Mayıs'ta Güce ilçesindeki operasyonda 2'si etkisiz hale getirilen gruptan olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 16:03
  1. PKK Operasyonu
  2. Giresun
  3. PKK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ve Beşiktaş genç futbolcusuyla yollarını ayırma kararı aldı!
    1. Ve Beşiktaş genç futbolcusuyla..
    2. Hatay genç kızkardeşlere ağlıyor!
    3. Göz yorgunluğu nedir? Belirtileri..
    4. Şeftalinin iyi geldiği hastalıklar..
    5. Sabah uyandığınızda ağzınızda koku..
    6. Merkez Bankasından dolar hamlesi
    7. Büyük kriz kapıda: Hükümeti göreve..
    8. HDP'den CHP'ye çağrı: Bizimle..
    9. Bebeğinizin tırnaklarında morarma..
    10. Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel..
    11. İçişleri Bakanlığı KPSS şartıyla 1117..
    12. Bebek kıyafetlerini böyle yıkayın!
    13. Flaş! Giresun'da PKK operasyonu..
    14. Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu..
    15. Suriye'de flaş gelişme! Ateşkes sağlandı
    16. Phillip Cocu'nun ilk 11'i belli oldu!..
    17. Afyon'da taksinin çarptığı yaya öldü
    18. Biberonda mama ne kadar bekletilmelidir?
    19. Bu fotoğraf Muğla'da çekildi! Yer..
    20. Bebeklerde uyku düzenini sağlamanın..
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    Baykal ısrar edince ortaya çıktı! Bu akşam ya da yarın...
    Baykal ısrar edince ortaya çıktı! Bu akşam ya da yarın...
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?
    Türkiye teröristbaşını vurdu! Amerikalılar izledi
    Türkiye teröristbaşını vurdu! Amerikalılar izledi