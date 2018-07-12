0553 313 94 23

Flaş gelişme! Luis Nani imzayı attı

Adı eski kulübü Fenerbahçe ile anılan ve Fenerbahçe taraftarının sevdiği isim Luis Nani, eski kulübü Sporting Lizbon'a bonservissiz şekilde imzayı attı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:53
Flaş gelişme! Luis Nani imzayı attı

Transferi için Fenerbahçe'den haber bekleyen Luis Nani, resmen eski takımı Sporting Lizbon'da.

Portekiz'in köklü kulübü, Nani'yi Valencia'dan transfer ettiklerini resmi hesabından duyurdu. Portekizli yıldız, yeni formasını giydi objektiflere poz verdi.

2015'te Fenerbahçe'nin renklerine kattığı Nani, 1 yıl forma giydikten sonra İspanyol ekibi Valencia'ya transfer olmuştu. (Skorer)

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 11:53
  1. Fenerbahçe
  2. Luis Nani
  3. Sporting Lizbon
  4. Valencia

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peynirli ıspanaklı börek tarifi
    1. Peynirli ıspanaklı börek tarifi
    2. Elon Musk durmuyor! Yeni projesini..
    3. Yasin Öztekin Bursaspor'a gidecek mi?..
    4. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
    5. Altının kilogramı 192 bin 900 liraya..
    6. Adana'da sosyal medyadan terör..
    7. Barcelona'dan flaş transfer! Genç..
    8. Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem..
    9. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu..
    10. Bitki çayları ne sıklıkla..
    11. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
    12. 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    13. Zirvede aşağıladı! İki ülke Amerika'ya..
    14. Besin alerjisi hakkında bilmeniz..
    15. Trump'a büyük şok! İki ülke ABD'ye..
    16. Fenerbahçeli yıldız oyuncuya dev teklif!
    17. Hırvatistan'da "milli formalı" devlet..
    18. Bursaspor’dan Öztekin açıklaması
    19. Kafa travmalarında bu belirtileri..
    20. Sakarya’da trafik kazası: 6 kişi yaralı
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı