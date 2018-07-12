Flaş gelişme! Luis Nani imzayı attı
Adı eski kulübü Fenerbahçe ile anılan ve Fenerbahçe taraftarının sevdiği isim Luis Nani, eski kulübü Sporting Lizbon'a bonservissiz şekilde imzayı attı.12 Temmuz 2018 Perşembe 11:53
Transferi için Fenerbahçe'den haber bekleyen Luis Nani, resmen eski takımı Sporting Lizbon'da.
Portekiz'in köklü kulübü, Nani'yi Valencia'dan transfer ettiklerini resmi hesabından duyurdu. Portekizli yıldız, yeni formasını giydi objektiflere poz verdi.
2015'te Fenerbahçe'nin renklerine kattığı Nani, 1 yıl forma giydikten sonra İspanyol ekibi Valencia'ya transfer olmuştu. (Skorer)
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