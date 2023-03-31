Flaş gelişme: İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden merminin nereden geldiği belli oldu! Meral Akşener özür dileyecek mi?
İstanbul-Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunun, inşaat bekçisinin görevli olduğu yerde yaşanan hırsızlık girişimini engellemek amacıyla ateşlediği silahından çıktığı tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne akşam saat 21.30 sıralarında kurşun isabet etmesinin ardından özel ekip kurdu.
Oluşturulan ekip, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplanan kurşunun, yolun karşısından ateşlenen bir silahtan çıktığını tespit etti.
Çevredeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, M.E. isimli inşaat bekçisinin, görevli olduğu noktada hırsızlık girişimini önlemek için ruhsatlı silahını ateşlediğini ve hırsızların parti binası istikametine kaçması nedeniyle isabetin tesadüfi olarak yaşandığını tespit etti.
Gözaltına alınan inşaat bekçisinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
Meral Akşener'den tepki çeken ifadeler
Saldırı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef göstererek,"Recep Bey’in tehdidi üzerine partimiz 1'inci ve 3'üncü kattan kurşunlanmıştır. Allah'tan başka kimseden korkuyorsam, Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep Bey!" şeklinde tepki çeken ifadelere imza atmıştı.
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