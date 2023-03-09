Flaş gelişme! İnsanların robot klonlarını yapmayı hedefleyen şirketin çarpıcı kararı: el üretti! O açıklama

Polonya merkezli teknoloji firması Clone, insan elini kopyaladıklarını söylediği robotik bir el tasarladı. Bu haber sonrası sosyal medyada tartışmalara neden oldu. İnsanlığın sonu geliyor yorumları paylaşıldı.

Robotik uzuv, tıpkı bir insan eli gibi, kemikler, bağlar ve kasları içeriyor. Ancak bunların hepsi yapay malzemelerle tasarlandı.

Karbon fiberle kaplanan el, hidrolik sistemle kontrol edilen 37 kas dahil olmak üzere yumuşak malzemelerle donatıldı.

Yenilikçi tasarımı, robotik elin gerçeğe yakın şekilde, serbestçe hareket edebilmesini sağlıyor.

Tasarımla ilgili en ilgi çekici faktörlerden biri yapım maliyetinin 2 bin 800 dolardan az olması. Şirket bu fiyatın piyasa şartlarının epey altında olduğunu savunuyor. Şakul aawsat'ın haberine göre: Kasım 2021'de Dhanush Radhakrishnan ve Łukasz Koźlik tarafından kurulan şirketin nihai hedefiyse bütün olarak insansı robotlar üretmek.

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İkili, "İnsan elinin birebir kopyasıyla başlayarak sentetik insanlar tasarlamayı" amaçlıyor.

Düşük maliyetle üretilecek bu androidlerin günlük hayattaki tüm sıradan işleri üstlenmesi umuluyor.

Radhakrishnan, şirketin tasarladığı robotik elin bir videosunu Twitter hesabından paylaştı. Videoda robotun ufak bir topu parmakları arasında gezdirdiği görülüyor.

Gönderideki videoya şu açıklama eşlik ediyor:

"Selam Dünya! Clone'da, insan elinin birebir kopyasından başlayarak sentetik insanlar üretiyoruz. İşte Klon El'in birkaç saat içinde manuel olarak önceden programladığımız ilk el hareketleri gösterimi!"

700 binden fazla kişinin görüntülediği videoya yorum yapan kullanıcılardan biri, şirketin bu teknolojiyi engellilere protez uzuvlar yapmak için kullanıp kullanmayacağı sorusunu yöneltti.

Soruyu yanıtlayan Radhakrishnan şöyle yazdı:

"Evet, bir uzvunuz ampute edildiyse ve birkaç yıl daha hayatta kalabilirseniz, uzuvlarınızı size geri verebiliriz. Ondan önce android yapıyoruz."