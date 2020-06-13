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Dünya

Flaş gelişme! Avrupa ülkesi balistik füzeyi ateşledi

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, balistik füze denemesi yaptıklarını dünyaya duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 18:04:00 -
Flaş gelişme! Avrupa ülkesi balistik füzeyi ateşledi

Fransa’da stratejik balistik füze denemesi gerçekleştirildi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, başarılı bir stratejik balistik füze atışı yaptıklarını belirterek “Fransız nükleer caydırıcılığını” yerine getirmiş olduğunu söyledi.

Parly yaptığı yazılı açıklamada 12 Haziran Cuma günü Finistere bölgesinde M51 stratejik balistik denemesinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olduğunu ifade etti. Kıtalararası balistik bir füze olan M51 8 bin kilometre mesafedeki hedeflere nükleer bombalar gönderebildiğini belirten Parly, gelişmeden son derece memnun olduğunu belirtti. 

Stratejik balistik füzelerin “Fransız nükleer caydırıcılığı ve egemenliği için zaruri” olduğunu savunduğu açıklamasında füze denemesinde nükleer başlık kullanılmadığı ve Fransa'nın uluslararası taahhütlerine “sıkı bir şekilde” uyulduğunu yazdı. (Şarkul-Avsat)

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