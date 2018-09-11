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Flaş! Dirk Kuyt, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe yönetimi, Cocu'nun yanına Süper Lig'i tanıyan bir yardımcı hoca getirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertli takımın bu görev için aklındaki ismin, kulübün eski yıldızı Dirk Kuyt olduğu iddia edildi.

11 Eylül 2018 Salı 16:01
Flaş! Dirk Kuyt, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Sezona bir süre Kocaman'ın yardımcılarıyla devam eden ardından da Erwin Koeman'ı yanına alan Cocu'ya devre arası tanıdık bir yardımcı geleceği ileri sürüldü.

TARAFTARLARIN SEVGİLİSİYDİ

Hollanda basınında yer alan haberlerde sarı-lacivertliler'in teknik direktörlük için UEFA A lisans diploması alan eski futbolcusu Dirkt Kuyt'ı geri döndürmek için düğmeye bastığı belirtildi.

2012-2015 yılları arasında Fener'de forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Kuyt'ın da böyle bir teklife sıcak bakacağı ifade ediliyor.

1 Temmuz 2018'den itibaren Feyenoord U19 Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan 38 yaşındaki eski futbolcu, Fenerbahçe'nin yeni hocası gibi 4-3-3 sistemini uyguluyor.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 16:01
  1. Fenerbahçe
  2. Dirk Kuyt
  3. Philip Cocu
  4. Dirk Kuyt dönüyor
  5. Yardımcı antrenör
  6. Süper Lig

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