Flaş 'Cemal Kaşıkçı' iddiası: Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda kanıt bulundu!

Dünyanın gözü, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinde. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu. O gün, bugündür haber alınamayan Cemal Kaşıkçı'nın, gittiği konsoloslukta öldürüldüğü ve 15 parçaya ayrılarak yok edildiği iddia edildi. Tüm bu iddialar sonrası kayıp Suudi Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda arama başlatılmıştı.

'Kanıtlar bulundu'

Associated Press (AP) haber ajansı, 'kayıp' Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldüğüne dair polisin kanıt bulduğunu duyurdu.

AP, haberi, ismini açıklamadığı Türk bir yetkiliye dayandırdı.

Cemal Kaşıkçı'nın ses kaydı olduğu iddia edilmişti

2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan ve öldürüldüğü belirtilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın infaz edildiği anların ses kayıtlarının bulunduğu bilgisine ulaşılmıştı.

Olayın geçmişi

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Kaşıkçı, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgide, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde iki uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

AB Konseyi Başkanı Tusk'tan 'Kaşıkçı' açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumunun "tam olarak araştırılması" ve "suçluların cezalandırılması" için çağrıda bulundu.

Brüksel'de düzenlenen Üçlü Sosyal Zirve ardından basın toplantısı düzenleyen Tusk, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair haberlerden ciddi endişe duyduğunu söyledi.

Özgür bir basın olmadan toplumların da özgür olmayacağına işaret eden Tusk, gazetecilere yönelik şiddetin durdurulması gerektiğini kaydetti.

Tusk, "Kaşıkçı'ya ne olduğunu ortaya çıkaracak tam bir araştırma yapılması ve sorumuluların cezalandırılması için çağrıda bulunuyorum." dedi.