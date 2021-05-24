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Gündem Flaş çağrı: Yerli koronavirüs aşısı onlar üzerinde denensin
Gündem

Flaş çağrı: Yerli koronavirüs aşısı onlar üzerinde denensin

Türkiye'de koronavirüse karşı yerli aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Koronavirüs aşısının insanlar üzerindeki deneyleri öncesi 'denek' olarak kullanılacak kişiler için çarpıcı bir öneri geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 16:27:00 -
Flaş çağrı: Yerli koronavirüs aşısı onlar üzerinde denensin

Salgınla mücadelede en önemli silah aşı. Türkiye’de çalışmaları sürdürülen 7 başarılı aşı projesi var.

Selçuk üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Osman Erganiş'inyürüttüğü, "İNAKTİF COVİD-19 AŞISI GELİŞTİRİLMESİ" projesi preklinik çalışmaları Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü’nde tamamlandı.

Sanayi ve teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, farklı aşı çalışmalarının gerçekleştirildiği enstitüde incelemelerde bulundu.

Faz 1 çalışması süren aşılarda insan deneylerinin de kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Yerl, aşının insanlar üzerindeki deneyleri öncesi sosyal medyadan dikkat çeken çağrılar yapılyor.

"Suçlular üzerinde denensin"

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Yerli aşının denemeleri, bazı suçlular üzerinde olabilir. Misal çocuk katilleri, tecavüzcüleri" denildi.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmasında, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nün aşı çalışmalarında ve inaktif aşı çalışmalarında preklinik çalışmaların, deneylerin, testlerin yapıldığı çok önemli bir tesis olduğunu söyledi. Varank, "Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz." dedi.

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