Flaş bir hamle geldi: İspanya'nın son 2 yılda turizm gelirleri 135 milyar avroya ulaştı!

İspanya, 2026 yılında yabancı turist sayısında artış ve harcamalarda yükseliş yaşayacağı tahmin edildiği için, turizmde yeni bir büyüme dönemine hazırlanıyor. Nitekim, geçen yıl ülke 97 milyon yabancı ziyaretçiyle rekor kırdı ve 2024 yılına göre %3.5'lik bir artış kaydetti. Turizm gelirleri ise %6.8 artarak toplam 135 milyar avroya ulaştı.

İspanyol turizm yetkilileri, gelecekte büyümenin sadece turist sayısındaki artışla değil, ekonomik değer, harcamalar ve turizm faaliyetlerinin dengesi gibi daha birçok unsurla ölçüleceğini belirtti. Bunun, kitlesel turizmin etkileriyle başa çıkmayı amaçlayan İspanyol turizm yönetim politikasının bir parçası olduğu bildiriliyor.

Kritik bir gelişme yaşandı: İspanya sıralamada yer almaya devam ediyor. dünyanın en çok ziyaret edilen ikinci ülkesi, sonrasında FransaTurizm, ulusal ekonomik performansın temel taşlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Sektör tahminlerine göre turizm, yaklaşık olarak şu kadar yıllık katkı sağlamıştır: 2025 yılında İspanya'nın GSYİH'sının %13'üBu durum, istihdam yaratma, bölgesel gelir ve hizmet sektörünün genişlemesindeki rolünün altını çizmektedir.

Son 2 yılda İspanya ekonomisi, turizmin talebi artırmada belirleyici rol oynamasıyla birlikte, Avrupa'daki birçok emsalinden daha hızlı büyüdü. Ekonomik tahminler, turizmin uzun vadeli büyümenin temel motoru olduğunu pekiştirerek, genel olarak Euro bölgesine kıyasla üstün performansın devam edeceğine işaret ediyor.

İlk veriler şunu gösteriyor ki turizm büyüme ivmesi içine taşıyor 2026. Sırasında yılın ilk 4 ayıyoğun olanlar da dahil Paskalya dönemiİspanya'nın tahminleri şu şekilde: %3.7 artış yabancı ziyaretçilerde yaklaşık olarak 26 milyon ziyaretçi.

Bu dönemde ziyaretçi harcamalarının şu seviyelere ulaşması bekleniyor: 35 milyar avro, temsil eden %2.5 artış Geçen yılın aynı aylarıyla karşılaştırıldığında. Bu tahminler, büyümenin giderek daha çok şu faktörlerden kaynaklandığını gösteriyor: kişi başına daha yüksek harcamaSadece ziyaretçi sayılarının artması değil, aynı zamanda daha dirençli bir turizm modelini desteklemek.

Mevsimselliğin Azaltılması Uzun Vadeli Turizm Büyümesini Güçlendirir

İspanya'nın turizm stratejisindeki en önemli değişikliklerden biri, ağır turizmden uzaklaşma yönündeki adımdır. mevsimsel konsantrasyonSon veriler, turistlerin harcamalarının... düşük ve orta sezonlar artmıştır %53 karşılaştırıldığında 2019, harcamalar sırasında yoğun sezon şu kadar büyüdü %34.

Bu değişim, İspanya'nın turizm gelirlerini yıl boyunca daha eşit bir şekilde dağıtmasına, yaz aylarında altyapı üzerindeki baskıyı azaltmasına ve turizme bağımlı bölgelerde istihdamı istikrara kavuşturmasına olanak tanıyor. Yetkililer bunu kritik bir unsur olarak görüyor. sürdürülebilir turizm büyümesi.

İspanya'nın turizm görünümü güçlü gelişmelerle destekleniyor. ziyaretçi sadakati. Etrafında Turistlerin %66'ü İspanya'yı ziyaret edenler 2025 Ziyaretçilerin geri dönme niyetlerini dile getirdikleri ve bunun başlıca nedenleri olarak güvenlik, bağlantı ve çeşitli seyahat deneyimlerini gösterdikleri belirtildi. Uluslararası ziyaretçilerin çoğu ise hala şu bölgelerden gelmeye devam ediyor: Avrupa, gezginlerle birlikte Ataşehir - İstanbul, Almanya, Ve Fransa kabaca Toplam varışların %50'üKüresel jeopolitik belirsizliğe rağmen, şu anda uçuş müsaitliğinde veya rezervasyon eğilimlerinde herhangi bir aksama belirtisi yok.

Turizmdeki büyüme İspanya ekonomisini canlandırmaya devam ederken, aynı zamanda yoğunlaştı. sosyal ve çevresel zorluklarYükselen konut fiyatları, trafik sıkışıklığı ve doğal kaynaklar üzerindeki baskı, aşağıdaki gibi yerlerde giderek artan bir endişeye yol açmıştır: Barselona, Endülüs, Balear Adalarıve Kanarya Adaları.

Bunun üzerine yetkililer kontrolleri sıkılaştırmaya başladı. kısa süreli kiralamalarÇevrimiçi konaklama platformlarına kaldırma emri verildi. on binlerce ilan Bu önlemler, yerel düzenlemeleri ihlal eden durumları önlemeyi amaçlamaktadır. Amaç, turizm büyümesini konut arzı ve toplum refahı ile dengelemektir.

İspanya'nın turizm politikası giderek daha çok şu konulara odaklanıyor: nicelikten çok nitelik, önceliklendirme daha fazla harcama yapan ziyaretçiler, daha uzun süreli konaklamalar, Ve sorumlu seyahat davranışıSezon dışı seyahatleri teşvik etmek, konaklama arzını düzenlemek ve daha az kalabalık destinasyonları öne çıkarmak bu stratejinin bir parçasıdır. Turizmin büyüme şeklini yeniden şekillendirerek, İspanya küresel çekiciliğini ve ekonomik faydalarını korurken yerel toplulukları da korumayı hedefliyor.

İspanya 2026 yılına girerken, turizm büyümesi için beklentiler parlak. İlerleyen dönemde, turizmdeki büyümenin rakamlardan ziyade ekonomik katkıdan kaynaklanması bekleniyor. Buna ek olarak, İspanya'da turizmin GSYİH'ye katkısı yaklaşık %13 olup, bu oran Avrupa'daki diğer bölgelere göre daha yüksektir; dolayısıyla turizm, ekonomik büyümeyi tamamlayacak bir büyüme için de kendini hazırlıyor.

