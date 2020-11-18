Flaş aşı açıklaması

Pfizer, BioNTech ile birlikte koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının son araştırma sonuçlarını açıkladı. Açıklamada üzerinde çalışılan aşının güvenirliliğinin yüzde 95 olduğu ifade edildi.

'Yaşlılarda bile etkili'

ABD merkezli ilaç firması Pfizer, bugün yaptığı son açıklamasında, koronavirüs aşısının Faz 3 denemesinin sonuçlarını paylaştı. Aşının yaşlılarda bile virüsü önlemede yüzde 95 etkili olduğu belirtildi. Pfizer ve Alman ortağı BioNTech yaptıkları ortak açıklamada şunları söyledi:

"Aşının etkisi; yaş, ırk ve etnik köken demografikleri arasında tutarlıydı. 65 yaşın üzerindekilerde gözlenen etkinlik oranı yüzde 94'ün üzerindeydi. Veri İzleme Komitesi bugüne kadar aşıyla ilgili herhangi bir ciddi güvenlik endişesi bildirmedi. Birinci veya 2. dozdan sonra sıklıkta yüzde 2'ye eşit veya daha fazla olan tek Derece 3 (şiddetli) olumsuz olay; 2. dozun ardından yüzde 3.7 ile yorgunluk oldu."

'Denekler ırksal açıdan farklı geçmişlere ait kişiler'

"Küresel katılımcıların yaklaşık yüzde 42'si ve ABD'li katılımcıların yüzde 30'u ırksal ve etnik açıdan farklı geçmişlere sahipti. Küresel katılımcıların yüzde 41'i ve ABD'li katılımcıların yüzde 45'i 56-85 yaşında."

Acil kullanım izni başvurusu yapılacak

Pfizer, birkaç gün içinde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne Acil Kullanım İzni için başvuruda bulunulacağını da söyledi.