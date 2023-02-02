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Ekonomi Flaş asgari ücret açıklaması! Ek zam mı geliyor? Böyle duyurdular
Ekonomi

Flaş asgari ücret açıklaması! Ek zam mı geliyor? Böyle duyurdular

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Zam talebimiz yok. Ondan sonraki ortama bakarız. Asgari Ücret Komisyonu'nda toplantıya katılmadık. TÜRK-İŞ olarak bir rakam söyledik, onun arkasında durduk" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 20:08:00 -
Flaş asgari ücret açıklaması! Ek zam mı geliyor? Böyle duyurdular

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda asgari ücrete ara zam tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Atalay, "Zam talebimiz yok. Ondan sonraki ortama bakarız. Asgari Ücret Komisyonu'nda toplantıya katılmadık. Hatta bizi tenkit edenler var, 'gitseydin daha yüksek olabilir miydi' diye. Olabilirdi. Ama TÜRK-İŞ bir rakam söyledi, onun arkasında durdu. Bu geçmişte de böyle oldu, bugün de böyle oldu" dedi.

Türk-İş Başkanı Atalay, "Şu kamu sözleşmesi ve taşeron işini ülke gündeminden çıkaralım, sonrasında yapacak bir şey varsa yaparız" diye konuştu.

 

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