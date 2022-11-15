Flaş açıklama: Rusya yarın bu savaşı bitirebilir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda’daki temaslarının ardından Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ve Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile ortak basın toplantısı düzenledi. Hollanda’nın ortak güvenliğe güçlü katkılarda bulunan değerli ve önemli bir NATO müttefiki olduğunu belirten Stoltenberg, “Hollanda jetleri NATO'nun doğu kanadını koruyor. Karada, Hollanda birlikleri NATO'nun Litvanya ve Romanya'daki savaş gruplarında görev yapıyor. Denizde NATO'nun denizcilik gruplarından birine liderlik ediyor” dedi.

"Rusya'yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz"

Görüşmede Rusya- Ukrayna savaşını ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, “Toplantımızda Rusya'nın acımasız savaşını ve Ukrayna'ya verdiğimiz desteği tartıştık. Rusya'nın Herson'dan çekilmesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin inanılmaz cesaretini ve aynı zamanda Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin önemini de gösteriyor. Rusya'yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz. Rus Silahlı Kuvvetleri, çok sayıda birliğin yanı sıra önemli yetenekleri elinde tutuyor. Rusya önemli kayıplara katlanmaya istekli olduğunu gösterdi” dedi.

"Önümüzdeki aylar zor olacak"

“Kurtarılan bölgelerden gelen korkunç manzaraların yanı sıra sivillere ve kritik altyapıya yönelik ayrım gözetmeksizin yapılan saldırıları hepimiz gördük” ifadelerini kullanan Stoltenberg, “Önümüzdeki aylar zor olacak. Putin'in amacı Ukrayna'yı bu kış soğukta ve karanlıkta bırakmak” dedi.

"Rusya yarın bu savaşı bitirebilir"

Rusya’nın hala Ukrayna'nın büyük bir kısmını kontrol ettiğini aktaran Stoltenberg, “Ukrayna müzakereye hazır olduğunu belirtti. Çoğu savaş, müzakere masasının etrafındaki bir aşamada sona erer. Ancak masanın etrafında olup bitenler, temelde savaş alanındaki durumla bağlantılıdır. Öyleyse yapmamız gereken, Ukrayna'yı elini güçlendirmesi için desteklemektir. Savaşın bedelini Ukraynalılar ödüyor. Bu sebeple ne zaman ve hangi şartlarda müzakerelere başlanacağına Ukraynalılar karar vermeli. Rusya yarın bu savaşı bitirebilir. Savaşı onlar başlattı ve bir komşuyu işgal etmeyi bırakarak savaşı bitirebilirler” dedi.

"Putin'in şu ana kadar hiçbir hedefine ulaşmadığını düşünüyorum"

Savaş alanındaki duruma bakıldığında Ukrayna'nın savaşın başlamasından bu yana çok daha iyi bir pozisyonda olduğunun altını çizen Savunma Bakanı Ollongren ise, “Eğer sonunda savaş alanında güçlü bir pozisyona sahipseniz, bu sizi müzakere masasında daha güçlü yapacaktır” dedi.

Ukrayna tarafında moralin çok yüksek olduğunu kaydeden Ollongren, “Genel olarak üçümüzün de belirttiği gibi Putin'in şu ana kadar hiçbir hedefine ulaşmadığını düşünüyorum. Tam tersi bir hedefe ilerliyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girdiğini görüyoruz. NATO'da ve ayrıca AB içinde her zamankinden daha fazla birlik görüyoruz” dedi.