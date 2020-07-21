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Korona Virüs

Flaş açıklama: Koronavirüs aşısı hazır!

Rusya'da sürdürülen koronavirus (Covid-19) aşı çalışmalarıyla ilgil flaş bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Tsalikov, koronavirüse karşı geliştirilen aşının hazır olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 20:36:00 -
Flaş açıklama: Koronavirüs aşısı hazır!

Argumentı i Faktı gazetesine konuşan Tsalikov, koronavirüs aşısının hazır olduğunu ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü ile birlikte, Moskova'daki Burdenko Askeri Hastanesi'nde koronavirüs aşısına yönelik yürüttüğü klinik testlerin tamamlandığı dün bildirilmişti. Bakanlığın açıklamasına göre, aşılama sonrasında yapılan incelemelerde tüm gönüllülerde virüse karşı bağışıklılık geliştiği gözlendi. Hiçbir gönüllüde yan etkiye rastlanmadı.

Sputnik'in haberine göre daha önce de aşının Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi'ndeki gönüllüler üzerindeki klinik testlerinin başarıyla tamamlandığı aktarılmıştı.

Seçenov Üniversitesi Klinik İlaç İncelemeleri Merkezi Müdürü Yelena Smolyarçuk da tüm gönüllülerde bağışıklık gözlendiğini ifade etmişti.

Smolyarçuk, bağışıklık sisteminin reaksiyonunun başladığı üç hafta sonra korumanın maksimum seviyesine gelindiğini belirtmişti.

Deneme kapsamında 18 Haziran'da 18, 23 Haziran'da 20 sağlıklı gönüllüye birer doz aşı uygulanmıştı.

Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Potansiyel bir aşının yaygın kullanılabilmesi için üç aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Birinci aşama klinik denemelerde az sayıdaki sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

21 aşının klinik denemeleri sürüyor

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 6 Temmuz itibarıyla Kovid-19'a karşı 139 aşı adayı geliştirme, 21 aşı adayı ise klinik deneme safhasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 15 milyona yaklaşırken, 600 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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