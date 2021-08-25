Flaş açıklama: İsterlerse Türkiye'ye savaş uçağı üretmede yardımcı olabiliriz
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, istenilirse Türkiye'ye 5. nesil savaş uçağı üretilmesi için yardımcı olabileceklerini söyledi.
Rusya'nın başkenti Moskova'ya yakın mesafedeki Alabino kentinde düzenlenen Armiya 2021 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'nda Zvezda televizyonuna demeç veren Şugayev, 5. nesil savaş uçağı yapımı konusunda Türkiye'ye istenirse destek olabileceklerini söyledi.
Şugayev, bir soru üzerine, "Türkiye'ye imkanımız olan segmentlerde destek sunabiliriz. Elbette bunu ulusal çıkarlarımıza zarar vermeden yaparız" yanıtını verdi.
S-400 alımı sebebiyle Türkiye F-35 programında çıkartılınca Rus uçakları gündeme gelmişti. Ancak Türkiye, kendi milli uçağını geliştirme yolunu seçerek çalışmaları hızlandırmıştı.
Kaynak: Sputnik