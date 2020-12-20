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Spor Flaş açıklama: Bazı oyuncularla yolları ayırmak durumundayız
Spor

Flaş açıklama: Bazı oyuncularla yolları ayırmak durumundayız

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 4-0'lık Beşiktaş maçı sonrası kadroda değişiklik sinyalleri verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 22:32:00 -
Flaş açıklama: Bazı oyuncularla yolları ayırmak durumundayız

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 4-0'lık Beşiktaş maçı sonrası kadroda değişiklik sinyalleri verdi ve "Bu şehre kulübe aidiyet duygusu olan oyuncularla devam edeceğiz. Belki biraz ağır oluyor ama oyuncuların şapkayı önüne koymaları gerekiyor. Yarın itibariyle bazı değişiklikleri yapmak zorundayız" dedi.

"4 maçtır mağlup oluyoruz, daha gol atamadık" diyerek sözlerine başlayan Çimşir, "Yediğimiz goller var. Maç itibariyle, 60 dakika sahada Beşiktaş'a pozisyon vermedik. Bulduğumuz pozisyonlar var. Penaltıdan sonra yaz ile kış gibi oluyor. Bir anda her şey tersine dönüyor. Bazen psikolojik oluyor. Golden sonra oyunda kopmalar oluyor. Bu seviyede bunlar olmaması gerek" diye konuştu.

Radikal önlemler alacaklarını kaydeden Çimşir, "Burası Süper Lig. Bazılarının aynada kendine bakması lazım. Denizli maçı itibariyle bazı oyuncularla yolları ayırmak durumundayız. Ortada bir mücadele var. Emek var, mücadele var ama kaprisleri nedeniyle bazıları farklı bakıyorsa onları aramızdan ayıklayacağız. Bu şehre kulübe aidiyet duygusu olan oyuncularla devam edeceğiz. Belki biraz ağır oluyor ama oyuncuların şapkayı önüne koymaları gerekiyor. Bu işin oynayıp oynamamakla ilgisi yok. Sahadakinin de yedek bekleyenlerin de hazır olmaları ve takıma katkı vermeleri gerekiyor" dedi.

Radikal kararlar almaları gerektiğini kaydeden BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "Böyle olmaz, böyle gitmez. Mümkün değil. Eğer kendisi bedenen burada ruhen değilse kaç taneyse onlarla yolları ayırmamız lazım. Bu sezon başında 1 ve 3. haftada kazanmışız. Sonrasında problem var. Herkes üzerine düşeni yapacak. Burada teknik direktör, başkan değişmiş ama bazı yerlerde oyuncular şapkayı önüne koyacaklar. 60 dakika ortaya koydukları mücadeleden dolayı oyuncuları tebrik ediyorum. Ama daha sonrasında bu kadar kolay teslim olamaz. Korner atarken gol yiyoruz. 'Ben atayım' dersen olmaz. Oynayan da, giren de, bekleyen de aynı duyguda olanlarla devam etmek gerek. 10 mu, 11 mi, 15 mi onlarla yola devam edeceğiz. Bu önlemleri alacak olan benim. Yarın itibariyle bazı değişiklikleri yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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