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Aktüel FKÖ’den BAE’ye normalleşme anlaşmasından "geri dön" çağrısı
Aktüel

FKÖ’den BAE’ye normalleşme anlaşmasından "geri dön" çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi, BAE-İsrail normalleşme anlaşmasını görüşmek üzere toplandı - FKÖ Yürütme Konseyi tarafından yapılan açıklamada, BAE'nin ABD'de düzenlenecek normalleşme anlaşması imza törenine katılmaması ve tarihi hatasından dönmesi çağrısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 19:24:07 -
FKÖ’den BAE’ye normalleşme anlaşmasından "geri dön" çağrısı

KUDÜS (AA) – Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail ile normalleşme anlaşması yapan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) kararından geri dönmesi ve Arap Barış Girişimi’ne bağlı kalma çağrısı yaptı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, FKÖ Yürütme Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde BAE-İsrail normalleşmesini görüşmek üzere toplandı.

Toplantı sonrası FKÖ’den yapılan yazılı açıklamada, BAE’ye “tarihi hatasından” geri dönme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, BAE’nin ABD’de düzenlenecek olan normalleşme anlaşması imza törenine katılmaması ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump’a ödül vermeme çağrısı yapılarak, bunun ABD’nin sözde Orta Doğu Barış Planı’na (Yüzyılın Anlaşması) hizmet ettiği vurgulandı.

BAE-İsrail anlaşmasının Arap dünyasının ortak tavrına bir darbe olduğu ve Arap Barış Girişimi’ne aykırı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, söz konusu normalleşmenin Arap dünyasını daha fazla parçalanmaya ve Arap dünyasının tavrını daha fazla zayıflatacağı kaydedildi.

Açıklamada, FKÖ’nün Arap Barış Girişimi’ne bağlılığını açıklayan ve normalleşmeyi reddeden ülkelere de teşekkür ettiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.

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