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Aktüel

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri'nden "Filistin'i kullanmayı bırakın" tepkisi

Yeniakit Publisher
2020-08-15 21:52:26 -
FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri'nden "Filistin'i kullanmayı bırakın" tepkisi

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, "Filistinlilerin yararına olması karşılığında İsrail'le normalleşmeye yeşil ışık yakan Arap Birliği eski Genel Sekreteri Amr Musa"ya tepki gösterdi.

Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile normalleşmenin işgal rejiminin işlediği suçlar için bir ödül olduğunu vurgulayan Ureykat, Musa'nın çağrısının "Arap Zirvesi ve Arap Barış Girişiminde alınan kararları geçersiz kılacağı" uyarısında bulundu.

Ureykat, "Filistin'i kullanmayı bırakın. Çünkü Filistin'in onu kullananlara değil, hizmet edenlere ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Musa, Facebook hesabından paylaştığı mesajda, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.

Musa, "BAE'yi örnek alması muhtemel Arap ülkelerinin, İsrail'le varılan normalleşme anlaşmasıyla ilhak planının durdurulduğunu ve kendilerinin de benzeri bir adım atmaları durumunda bunun Filistinlilere ekstra kazançlar getirmesi gerektiğini bilmeleri gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE'nin resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.


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