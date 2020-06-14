FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat'tan İsrail'in ilhak planına ilişkin değerlendirme:

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir kısmı ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planını uygulanmasının Filistin yönetimini yıkacağını söyledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Ureykat, Ramallah'ta İsrailli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

"İsrail'in, Batı Şeria'nın bir kısmı ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planını uygulaması, Filistin yönetiminin yıkıma uğratılması ve Filistin-İsrail müzakere sürecinin sona erdirilmesi anlamına geliyor." diyen Saib Ureykat, şunları kaydetti:

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir karış Filistin toprağını bile ilhak etmeye yeltenirse, bölgede tüm barış ihtimallerini yok etmiş olur. Netanyahu ilhak planını ve apartheid sistemini uygularsa ABD'deki KKK örgütüyle (siyahi ve göçmen karşıtı, beyaz üstünlükçüsü ırkçı Ku Klux Klan) ittifak kurmalı ve bir işgal yönetimi olarak bunun tüm sorumluluğunu üstlenmeye hazır olmalıdır."

- İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.