  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel FKÖ Genel Sekreteri, Kovid-19 tedavisi için İsrail hastanesine nakledildi
Aktüel

FKÖ Genel Sekreteri, Kovid-19 tedavisi için İsrail hastanesine nakledildi

Yeniakit Publisher
2020-10-18 15:40:04 -
FKÖ Genel Sekreteri, Kovid-19 tedavisi için İsrail hastanesine nakledildi

KUDÜS (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, durumunun kötüleşmesi üzerine İsrail'deki bir hastaneye nakledildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 8 Ekim'de Kovid-19 testi pozitif çıkan ve evinde tedavisi devam eden 65 yaşındaki Ureykat'ın sağlık durumu kötüleşti.

Bunun üzerine Filistin yönetimi, Ureykat'ın tedavisine İsrail'deki bir hastanede devam edilmesi için İsrail yönetimine talepte bulundu.

Gelen olumlu cevabın ardından İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'na ait bir ambulans Ureykat'ı işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentindeki evinden alarak Tel Aviv'deki bir hastaneye getirdi.

2012'de kalp krizi, 2017'de de akciğer nakli olması nedeniyle Ureykat, Kovid-19 salgınında yüksek risk grubunda yer alıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır'dan İsrail'in beklemediği açıklama
Dünya

Mısır'dan İsrail'in beklemediği açıklama

Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Hafız, İsrail'in Filistin'de Yahudi yerleşimciler için yeni konutlar inşa etme kararının barış sürec..
Bir ülke daha sırada... Skandal hamle tepki çekti! İntikamı böyle alacaklar
Dünya

Bir ülke daha sırada... Skandal hamle tepki çekti! İntikamı böyle alacaklar

Terör devleti İsrail, ülkede çalışan BM çalışanlarının vize başvurularını kabul etmeyerek, onları ülkeyi terk etmeye zorluyor. Skandal karar..
Azerbaycan askerleri kuşatma altında iddiası! Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı
Dünya

Azerbaycan askerleri kuşatma altında iddiası! Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı

İşgalci Ermenistan ordusu karşısında başarılı operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusunun kuşatma altında olduğuna dair iddialara ilişkin ..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay