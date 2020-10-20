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Gündem FKÖ Genel Sekreteri İsrail’de solunum cihazına bağlandı
Gündem

FKÖ Genel Sekreteri İsrail’de solunum cihazına bağlandı

Kovid-19 tedavisi süren ve durumu ağırlaşınca İsrail’e sevkedilen Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, burada solunum cihazına bağlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:28:00 -
FKÖ Genel Sekreteri İsrail’de solunum cihazına bağlandı

Ureykat'ın sevk edildiği Batı Kudüs'teki Hadasah Hastanesi'nden yapılan açıklamada, FKÖ Genel Sekreteri'nin önceki geceyi sakin geçirdiği ancak sabah saatlerinde durumunun kötüleştiği belirtildi. Solunum sıkıntısı çeken Ureykat'ın solunum cihazına bağlandığı ifade edilirken, kendisine bakteriyel enfeksiyon tedavisi de uygulandığı dile getirildi. Ureykat'ın Kovid-19 testi 8 Ekim'de pozitif çıkmış ve işgal altındaki Batı Yaka'nın Eriha kentindeki evinde tedavisine başlanmıştı. ABD'de 2017'de akciğer nakli yapılan Ureykat, durumunun ağırlaşması üzerine Eriha'dan Batı Kudüs'teki Hadasah Hastanesi'ne nakledilmişti.

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