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Aktüel FKÖ: Bugün, Arap rejimleri tarihinde kara bir gün
Aktüel

FKÖ: Bugün, Arap rejimleri tarihinde kara bir gün

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf: - "Bugün, Arap rejimleri tarihinde kara bir gün, Filistin halkı ve Filistin davası için ise üzücü bir gündür" - Fetih Hareketi Devrim Konseyi Genel Sekreteri Macid el-Fityani: -"Bugün BAE ve Bahreyn; bağımlılık, koruma ve işgal devletine boyun eğme anlaşmasını imzaladılar"

Yeniakit Publisher
2020-09-16 00:53:30 -
FKÖ: Bugün, Arap rejimleri tarihinde kara bir gün

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına ilişkin, "kara bir gün" değerlendirmesinde bulundu.

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi ve Filistin Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Vasıl Ebu Yusuf AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, Arap rejimleri tarihinde kara bir gün, Filistin halkı ve Filistin davası için ise üzücü bir gündür." dedi.

"BAE ve Bahreynli yöneticiler bugün ABD ve İsrail'e güven mektubu sundu." diyen Ebu Yusuf, şöyle devam etti:

"Bu, Filistin halkının mücadelesine, haklarına, kutsallarına ve fedakarlıklarına vurulan bir başka hain bıçak darbesidir. Bu durum Filistin davasına ihanet değil, aynı zamanda Arap ve İslam ümmetinin amaçlarına ihanettir. Bu anlaşma Filistin meselesini tasfiye etmeyi amaçlayan ve uluslararası hukuk kararlarına alternatif olarak orman kurallarını dayatan ABD'nin hazırladığı sözde 'Yüzyılın Anlaşması' adındaki anlaşma çerçevesinde imzalandı."

Ebu Yusuf, "Bu planın, Siyonist-Amerikan ittifakı altında yürütülmesi; Filistin halkına karşı işlediği suçları daha da arttırması, topraklarına el koyması, işgal altındaki tüm Filistin topraklarında etnik temizlik yapması ve toplu cezalandırma politikası konusunda işgalciye daha fazla güç veriyor. ABD, işgalci (İsrail) ve normalleşme üçlüsü Filistin davasına ciddi bir tehdit oluşturuyor." ifadelerine yer verdi.

Ebu Yusuf ayrıca normalleşmenin, İsrail'in, Filistin halkına yaptıklarının cezasız kalmasına sebep olduğunu sözlerine ekledi.

- Bugün BAE ve Bahreyn işgal devletine boyun eğme anlaşmasını imzaladılar"

Fetih Hareketi Devrim Konseyi Genel Sekreteri Macid el-Fityani ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün BAE ve Bahreyn; bağımlılık, koruma ve işgal devletine boyun eğme anlaşmasını imzaladılar." dedi.

"Ne yazık ki bu anlaşma Filistinlilerin, Filistin kurtulana kadar mücadelenin devam edeceğine dair ahitlerini ve sözlerini kanlarıyla yazdığı Sabra ve Şatilla katliamının arifesinde (16 Eylül 1982) imzalandı. Bu kara bir gündür. BAE ve Bahreyn yöneticileri için utanç günüdür." diyen Fityani, BAE ve Bahreyn'in Filistinliler adına söz söyleme hakları olmadığını vurguladı.


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